Federación portuguesa busca reconciliar a Cristiano Ronaldo y Jorge Jesús: ¿Vuelve a la selección?

La FPF busca mediar entre el capitán y el entrenador para resolver sus diferencias y facilitar el regreso del capitán

Tratarán de que la despedida de su leyenda no acabe de esta manera | Reuters

La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) busca abrir una nueva vía de diálogo entre Cristiano Ronaldo y el seleccionador Jorge Jesus, después de la salida del capitán de la concentración del combinado luso en medio de las diferencias surgidas durante la actual ventana de la UEFA Nations League. El presidente del organismo, Pedro Proença, pretende acercar nuevamente a las dos partes para evitar que la etapa del delantero con Portugal termine de manera abrupta.

De acuerdo con información publicada este viernes 2 de octubre por Record, Proença quiere organizar una reunión entre Cristiano y Jorge Jesus, con el objetivo de que el atacante pueda regresar a la selección y se recupere la estabilidad dentro del equipo. Por ahora, no existe confirmación oficial sobre la fecha del posible encuentro ni sobre una reincorporación inmediata del futbolista antes del próximo compromiso ante Noruega.

A Bola señala que la Federación hará todo lo que esté a su alcance para encontrar un punto de consenso. La FPF no ha confirmado públicamente que exista una reunión de emergencia programada, aunque el medio portugués sostiene que dentro del organismo existe la intención de restablecer la comunicación entre técnico y capitán, después de más de dos décadas de Cristiano con el representativo nacional.

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Pedro Proença intenta acercar nuevamente a Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus

La intervención de Proença no sería la primera durante este episodio. El presidente federativo ya se reunió con Ronaldo y Jorge Jesus el miércoles, después de viajar para incorporarse a la concentración portuguesa. Antes de ese encuentro, futbolista y entrenador también habían mantenido una conversación para intentar resolver las diferencias surgidas por las decisiones deportivas del seleccionador.

El origen de la tensión estuvo relacionado con la gestión de minutos de Cristiano. Jorge Jesus explicó que había hablado previamente con el delantero sobre su participación y que había decidido no utilizarlo ante Noruega. El entrenador defendió que las reglas dentro del plantel son iguales para todos, pese al estatus que puedan tener algunos jugadores por su trayectoria. “Nunca va a haber un jugador que cambie mis ideas. Nunca, cero”, afirmó el técnico.

Horas después de esas declaraciones, Cristiano Ronaldo abandonó la concentración portuguesa en Copenhague. La propia Federación confirmó su salida el 30 de septiembre, aunque en su comunicado no detalló los motivos y señaló que los otros 24 futbolistas continuarían con la preparación de los encuentros correspondientes a la Nations League.

La FPF quiere evitar que la historia de Cristiano con Portugal termine de esta manera

La selección portuguesa continuó su calendario sin el capitán y derrotó 4-2 a Dinamarca, resultado que Jorge Jesus prefirió colocar en el centro de sus declaraciones posteriores. Preguntado nuevamente por Ronaldo, el entrenador evitó profundizar sobre lo sucedido y sostuvo que su prioridad estaba en el rendimiento del equipo y en el siguiente encuentro ante Noruega.

Jesus también mantuvo su postura respecto al manejo del vestidor. “Hay jugadores con estatus, es claro como el agua, pero las reglas son iguales para todos”, afirmó después del triunfo frente a Dinamarca. El seleccionador agregó que no se arrepentía de sus declaraciones anteriores y recordó que trabajó con Cristiano durante su etapa en Arabia Saudita.

Antes del partido contra Dinamarca, el técnico había calificado la situación como “un asunto cerrado”, aunque adelantó que existiría tiempo para hablar nuevamente sobre la salida del delantero después del encuentro del domingo contra Noruega. Jesus también reconoció el peso de Cristiano dentro del fútbol portugués: “Él es un símbolo y una figura. Eso no está en cuestión”.

En ese escenario, la Federación intenta evitar una ruptura definitiva y recuperar el diálogo entre sus dos principales protagonistas. La intención de Pedro Proença es sentar nuevamente a Cristiano Ronaldo y Jorge Jesus en la misma mesa y encontrar una salida que permita el regreso del capitán a la selección. Sin embargo, hasta este viernes no existe confirmación oficial de que Ronaldo haya aceptado una nueva reunión ni de que vaya a reincorporarse de inmediato a la concentración portuguesa.