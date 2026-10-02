Luis Fernando Suárez, con la mira puesta en el salto de calidad del Deportes Tolima

El nuevo técnico del ‘Pijao’ regresa a dirigir en Ibagué después de 24 años. Reemplaza a Sebastián Oliveros.

Luis Fernando Suárez en su presentación | Prensa Deportes Tolima

El Deportes Tolima ya pasó la página de Sebastián Oliveros. Se discutió acerca de la forma en cómo salió del equipo, pues según reseñó días anteriores, recibió la noticia vía telefónica. Sobre la tarde del lunes pasado, en el mismo comunicado, la institución confirmó que su relevo sería Luis Fernando Suárez, técnico que lleva en su hoja de vida la presencia en tres Copas del Mundo.

No es la primera vez que asume el mando de entrenador en el ‘Pijao’. Suárez lideró el staff técnico en la clausura del 2002, llevando al equipo a la pelea por el título. Después de 24 años, junto a nombres como Iván Niño, Fabián Torres y Henry Rojas, buscarán repetir la gesta y lograr que la afición se acerque nuevamente al equipo.

A Oliveros no se le perdonó la última racha por Liga, puesto que llevaba cuatro partidos sin conocer la victoria. El antecedente de más preocupación fue quedar eliminado de dos frentes, tanto por Copa como Libertadores en el inicio del semestre. Han sido dos golpes bajos para el proyecto del elenco ibaguereño.

Luis Fernando Suárez fue anunciado en el Tolima

Después de volver al país, Suárez ya dirigió su primera práctica con todo el grupo a disposición. El pasado jueves, en horas de la noche, fue anunciado ante los medios como el nuevo estratega del equipo y dejó claro qué debe cambiar para enderezar el rumbo.

“El ofrecimiento me lo hicieron el día que salió el comunicado, media hora antes. Dije que sí por un montón de cosas; primero, porque era Ibagué y después dentro de las situaciones que uno mira a través del fútbol colombiano, el club que más ha crecido desde abajo ha sido el Tolima. Eso te da una prenda de garantía”, manifestó de entrada.

“Hay una situación en la que el equipo ha bajado su nivel, pero no es la verdad absoluta. Lo más importante es que la calidad de jugadores que tiene el Tolima te da para tener tranquilidad. Hay que trabajar mucho, pero no hay que sacar disculpas. Lo más inteligente como entrenador es mirar, proponer, pero creo que hay muy buen equipo”, complementó.

Suárez subrayó en que no pueden hacerse cambios drásticos. Lo más importante, para empezar a dejar su huella, es “recuperar la alegría” y la convicción del plantel. El triple mundialista firmó contrato hasta diciembre de 2027, volviendo al ruedo tras su paso por Deportivo Pereira entre 2024 y 2025.

Por lo pronto, el ‘Pijao’ está en zona de clasificación, aunque no tan cómodo. Actualmente está octavo con 18 puntos, por lo que buscará escalar ante Boyacá Chicó, en casa, el próximo sábado 3 de octubre a las 4:05 p.m. (hora COL).

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