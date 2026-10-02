Charles Leclerc se lleva el mejor tiempo en la FP2 del GP de Bahréin en Malasia; Checo Pérez finaliza 21°

El monegasco lideró la FP2 del GP de Bahréin en Malasia con 1:37.528, seguido por Isack Hadjar y Lando Norris; el mexicano terminó en el lugar 21

El piloto de Ferrari encabezó la práctica por menos de una décima | Reuters

Charles Leclerc cerró el viernes al frente de la segunda práctica libre del Gran Premio de Bahréin en Malasia 2026. El piloto de Ferrari marcó una vuelta de 1:37.528 en el Circuito Internacional de Sepang y superó por menos de una décima a Isack Hadjar, mientras Lando Norris terminó en la tercera posición.

La Fórmula 1 compite este fin de semana en Sepang bajo la denominación de Gran Premio de Bahréin en Malasia, después de que la prueba originalmente programada en Oriente Medio cambiara de sede. El campeonato volvió así al trazado malasio, que no recibía una carrera de F1 desde 2017.

Leclerc supera a Hadjar y Norris en la segunda práctica

La sesión comenzó con 33 grados de temperatura ambiente y 57 grados en el asfalto, además de una probabilidad de lluvia del 90 por ciento. Ante la posibilidad de precipitaciones, los 22 pilotos salieron rápidamente a pista, aunque la lluvia no apareció durante los 60 minutos de actividad.

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Esteban Ocon estableció la primera referencia, antes de que Max Verstappen tomara el primer puesto con un registro de 1:37.785 y neumáticos medios. George Russell se colocó detrás del neerlandés durante los primeros minutos, mientras Charles Leclerc y Kimi Antonelli también se ubicaron cerca de la parte alta del clasificador.

Con la aparición de los neumáticos blandos, Lewis Hamilton avanzó hasta la segunda posición y Oscar Piastri entró entre los primeros lugares. Poco después, Leclerc completó su vuelta de 1:37.528, registro que ya no pudo ser superado durante el resto de la FP2.

Isack Hadjar respondió con un 1:37.627 para terminar a 0.099 segundos del Ferrari, mientras Norris quedó tercero, a 0.137. Verstappen conservó el cuarto puesto pese a registrar su mejor vuelta con neumáticos medios; Hamilton terminó quinto y Piastri sexto. Russell y Antonelli ocuparon las posiciones siete y ocho, respectivamente.

Checo Pérez termina 21° y Colapinto queda al fondo

La sesión tuvo un resultado distinto para Cadillac. Sergio ‘Checo’ Pérez terminó en la posición 21 con una vuelta de 1:40.938, a 3.410 segundos del registro de Leclerc. Su compañero Valtteri Bottas fue 19 con 1:40.186, mientras Alex Albon quedó entre ambos autos en el puesto 20.

Franco Colapinto cerró la clasificación en el puesto 22 con 1:43.391, aunque su programa estuvo enfocado en tandas de carrera debido a la penalización de 15 posiciones que arrastra para la parrilla. El argentino completó 31 vueltas, uno de los números más altos de la sesión.

Los últimos minutos se concentraron en simulaciones de carrera y la clasificación ya no registró modificaciones. La FP2 terminó bajo Virtual Safety Car después de que el Audi de Gabriel Bortoleto se detuviera en pista por un problema técnico, con Leclerc al frente y Ferrari como referencia al cierre del viernes.

Resultados de la FP2 del GP de Bahréin en Malasia