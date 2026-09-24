Checo Pérez y Cadillac preparan el futuro: la escudería suma talento de Red Bull y Aston Martin para 2027

El equipo estadounidense incorpora a Craig Skinner, Eric Blandin y Tim Lean para reforzar las áreas de desarrollo, aerodinámica y simulación

Checo Pérez y Cadillac siguen con los cambios | Reuters y NURPHOTO VIA AFP

Cadillac continúa con la construcción de su proyecto en la Fórmula 1 y este jueves 24 de septiembre anunció nuevos cambios en su estructura técnica con la mira puesta en la temporada 2027. La escudería de Sergio ‘Checo’ Pérez confirmó la llegada de tres especialistas con experiencia en equipos campeones: Craig Skinner, Eric Blandin y Tim Lean.

Los movimientos forman parte del plan de Cadillac para fortalecer su departamento técnico durante los próximos meses. La organización estadounidense busca consolidar sus áreas de desarrollo de vehículos, aerodinámica y simulación para mejorar el rendimiento de sus monoplazas a largo plazo.

La incorporación más destacada es la de Craig Skinner, quien llega como Ingeniero Jefe de Desarrollo después de una trayectoria de 20 años en Red Bull Racing. Durante su etapa con la escudería austriaca trabajó como diseñador jefe y participó en el periodo de campeonatos mundiales conquistados por el equipo, con Checo como coequipero de Max Verstappen.

Skinner, quien salió de Red Bull antes del arranque de la actual temporada, será responsable de coordinar la conexión entre el concepto del monoplaza, el diseño aerodinámico, el análisis y el desarrollo del vehículo. En su nueva función reportará directamente a Nick Chester, director técnico de Cadillac Formula 1.

Otro de los refuerzos será Eric Blandin, quien asumirá el cargo de Jefe de Aerodinámica. El especialista cuenta con más de 11 años de experiencia como responsable del área aerodinámica de Mercedes-AMG Petronas y también trabajó como subdirector técnico de Aston Martin F1.

La tercera incorporación será Tim Lean, quien estará al frente del área de modelado y simulación aerodinámica. Su trayectoria incluye pasos por McLaren, Red Bull Racing y Ferrari, donde fue responsable principal de aerodinámica durante más de cinco años.

Today marks another step forward for the Cadillac Formula 1® Team, as we announce three senior technical appointments who will join us in the next few months.



With championship-winning experience across vehicle development, aerodynamics, and modeling, they will add valuable… pic.twitter.com/nBlWIPH9pT — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) September 24, 2026

Los cambios de Cadillac llegan después de que Checo Pérez reconociera que el equipo ya tiene la atención puesta en 2027. El piloto mexicano explicó que la escudería decidió concentrar esfuerzos en el desarrollo del futuro monoplaza, aunque eso podría complicar el cierre de la temporada 2026. “Todo está planeado para el año que viene”, señaló el tapatío.

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Marcin Budkowski, director del equipo Cadillac Fórmula 1, explicó que estas incorporaciones representan un paso dentro de la evolución técnica de la organización. “Estos nombramientos representan un paso fundamental en la evolución técnica del equipo”, señaló el directivo, quien destacó la experiencia de los nuevos integrantes para fortalecer la estructura del proyecto.

Cadillac afronta su primera temporada en la Fórmula 1 con el objetivo de construir una base competitiva para los próximos años. Con la llegada de Skinner, Blandin y Lean, el equipo busca preparar una estructura técnica más completa antes de la introducción de su siguiente etapa de desarrollo en 2027.

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