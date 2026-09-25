Isaac del Toro en vivo: horario y dónde ver la prueba de ruta del Mundial de Ciclismo 2026

El mexicano va por el título del mundo a Montreal, donde competirá con Wout van Aert, Remco Evenepoel, Paul Seixas y Juan Ayuso por el malliot arcoiris

¿Cuándo es la carrera de Isaac del Toro en el Mundial de Ciclismo? | Claro Sports

Isaac del Toro compite este domingo 27 de septiembre en la carrera élite del Mundial de ciclismo de ruta, en el que debutó en 2025, en el que terminó en el mejor lugar histórico para un mexicano, pero que un año después busca superar y conseguir el malliot arcoiris.

El mexicano forma parte de cerca de 200 corredores que estarán en la última competencia de Montreal 2026, pero que no incluye a dos de los mejores de la última década, Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard, ya que sus caídas en La Vuelta a España y el Tour de Francia, respectivamente, les costó no estar en la lista de salida.

Eso abre las puertas a que Remco Evenepoel busque un inédito doblete contrarreloj-ruta en una misma edición del Mundial, aunque el mexicano es uno de los principales favoritos en la carrera que dará inicio este domingo 27 de septiembre en punto de las 07:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Cuándo es la prueba de ruta del Mundial de Ciclismo en Ruta 2026?

El mexicano Isaac del Toro tiene dos pruebas en la edición 2026 del Mundial de ciclismo de ruta. Debutó en el primer día de acciones en Montreal, el 20 de septiembre repitiendo el Top 10 en la contrarreloj individual élite varonil. Tiene una semana de descanso antes de volver a las calles canadienses en busca del título de la carrera élite varonil.

Ruta élite varonil | Domingo 27 de septiembre | 07:00 a.m. CDMX

¿Qué es la prueba de ruta donde compite Isaac del Toro en el Mundial de Ciclismo?

La carrera élite varonil es la última prueba del Mundial de ciclismo 2026. Es un recorrido de 273.2 km. siendo una de las jornadas más largas de todo el calendario, en la que participarán más de 190 corredores. La salida neutralizada será en Brossard, tras lo cual inicia un recorrido mayormente llano por cerca de 100 kilómetros por la región de Montérégie.

La ruta de la carrera élite varonil del Mundial de ciclismo | Montreal 2026

Tras ello, se llega al circuito de Montreal, donde los ciclistas tendrán que dar 12 vueltas a los 13.4 km. que incluyen los ascensos a Voie Camillien-Houde, Côte de la Polytechnique y Côte Pagnuelo. Esta parte es similar al Gran Premio de Montreal que se corrió hace unas semanas y tiene un desnivel de 3.803 metros.

Altimetría de la carrera en la que competirá Isaac del Toro | Montreal 2026

Resultados de Isaac del Toro en el Mundial de Ciclismo: ¿Cómo le fue al mexicano?

Al igual que en 2025, Isaac del Toro participó en los dos eventos de élite varonil del Mundial de ciclismo. En Montreal 2026, tuvo su primera participación en la contrarreloj, en la que terminó en el sexto lugar.

La edición de 2026 es la segunda en la que participa el de Ensenada. En Kigali 2025, fue quinto en la contrarreloj individual y séptimo en la carrera de ruta

¿Quién transmite el Mundial de Ciclismo en Ruta 2026 y dónde ver por TV y online?

Puedes seguir a Isaac del Toro en la carrera individual élite varonil del Mundial de ciclismo 2026 por la señal de ESPN y Disney+ en México, además de que en Claro Sports tendrás el seguimiento minuto a minuto online de las carreras del Torito en Canadá.