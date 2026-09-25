¿Por qué sancionaron a Checo Pérez con tres lugares en el Gran Premio de Azerbaiyán?

El mexicano fue castigado por impedir a Oscar Piastri durante la Q1 y partirá desde la posición 20 con Cadillac

El mexicano largará detrás de su compañero de equipo | Reuters

Sergio Pérez recibió una sanción de tres posiciones en la parrilla de salida del Gran Premio de Azerbaiyán 2026, luego de que los comisarios de la FIA analizaran un incidente con Oscar Piastri durante la primera parte de la clasificación en el circuito callejero de Bakú.

La acción ocurrió entre las curvas 19 y 20, cuando el piloto mexicano se encontraba en una vuelta de preparación mientras Piastri llegaba por detrás en una vuelta rápida.

De acuerdo con la resolución de los comisarios, el tapatío había recibido dos advertencias por radio sobre la llegada del McLaren. Sin embargo, mientras intentaba elevar la temperatura de sus neumáticos, el mexicano realizó movimientos que terminaron por colocarlo sobre la trayectoria que utilizaba Piastri.

Las instrucciones establecidas por la dirección de carrera indicaban que los pilotos que estuvieran preparando una vuelta en esa zona debían mantenerse sobre el costado derecho de la pista. El Papaya tuvo que levantar el acelerador al encontrarse con el Cadillac, situación que fue considerada suficiente para determinar que había sido obstaculizado.

🚨 Sainz has been handed a five-place grid penalty by race stewards for failing to slow under yellow flags – he drops to P14



🚨 Perez has been hit with a three-place grid penalty for "driving at reduced speed on the racing line" – he drops to P22 #F1 #AzerbaijanGP — Formula 1 (@F1) September 25, 2026

Durante su comparecencia, Pérez explicó que consideraba que no tenía una alternativa razonable para manejar la situación mientras preparaba los neumáticos. Por su parte, el australiano reconoció que tuvo que reducir la velocidad, aunque señaló que el incidente no le provocó una pérdida significativa en su tiempo de vuelta.

Los comisarios descartaron que la maniobra pudiera ser considerada peligrosa, pero concluyeron que existió una obstaculización innecesaria y aplicaron la sanción de tres lugares. Sin embargo, ambos Aston Martin recibieron penalizaciones de más de 20 puestos por cambios a la unidad de potencia, por lo que el tapatío largará 20°, una posición detrás de su resultado original.

Carlos Sainz también recibe una sanción en Bakú

Carlos Sainz también fue penalizado después de la clasificación. El piloto de Williams recibió cinco lugares de castigo en la parrilla por no reducir suficientemente la velocidad ante las banderas amarillas mostradas durante su vuelta.

Los comisarios determinaron que el español no realizó una reducción significativa de velocidad en uno de los sectores señalizados, pese a que su equipo le había advertido por radio. Además del retroceso en la parrilla, el madrileño recibió dos puntos de penalización en su licencia, con lo que acumula cuatro durante los últimos 12 meses.

Parrilla de salida para el GP de Azerbaiyán