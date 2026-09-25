Jaime Ordiales respalda llegada de Rafa Márquez al Tri: “La capacidad nunca ha estado peleada con la experiencia”

El exdirectivo de la Selección Mexicana habló en exclusiva para Peloteando sobre el nuevo proceso del Tricolor y los retos de Rafa Márquez

Ordiales habla de la injerencia de la dirección deportiva en el Tri | Imago7

La Selección Mexicana está por iniciar una nueva etapa bajo la dirección técnica de Rafael Márquez, quien tendrá su primer partido al frente del equipo nacional ante Colombia. El estratega mexicano asumió el cargo después de formar parte del cuerpo técnico durante el proceso anterior y con un proyecto enfocado en darle continuidad al trabajo rumbo al siguiente ciclo mundialista.

Previo al debut del exdefensa como entrenador del Tricolor, Jaime Ordiales habló en exclusiva para Peloteando y analizó distintos aspectos del nuevo proyecto, desde la elección de Márquez como técnico hasta la importancia de construir procesos con mayor tiempo de trabajo.

El exdirector deportivo de la Selección Mexicana destacó la trayectoria de Márquez como futbolista, su aprendizaje durante su etapa como auxiliar y la necesidad de que el fútbol mexicano permita procesos más largos para obtener resultados.

Jaime Ordiales analiza la experiencia de Rafa Márquez como entrenador

Una de las principales críticas alrededor de la llegada de Rafael Márquez al banquillo mexicano ha sido su poca experiencia como entrenador de equipos profesionales. Sin embargo, para Jaime Ordiales, la capacidad de un técnico no depende únicamente de los años acumulados en un cargo. “La realidad es que yo creo que la experiencia o la calidad nunca han estado peleadas con la experiencia, ni la experiencia con la calidad, ni la capacidad”, explicó el exdirectivo.

Ordiales señaló que Márquez cuenta con una trayectoria internacional que le permitió adquirir conocimientos desde diferentes perspectivas del fútbol y que su paso como auxiliar técnico complementó su preparación. “Yo creo que Rafa es un tipo capaz de fútbol, que ha tenido un bagaje muy importante y que ahora con este tiempo de ser auxiliar del Vasco complementó mucho lo que es su área como director técnico”, comentó.

Sobre las críticas por su recorrido en los banquillos, agregó: “Algunas gentes he escuchado que lo han criticado porque dicen que no ha trabajado prácticamente en ningún equipo profesional, pero cuando hay capacidad la experiencia se convierte en un plus. No quiere decir que por eso no puedan hacer las cosas, y me parece que él está rodeándose de un cuerpo técnico también muy conocedor”.

El papel de la dirección deportiva en las convocatorias de la Selección Mexicana

Durante su etapa como directivo del Tricolor, Ordiales vivió de cerca la conformación de un proyecto mundialista. Por ello, habló sobre la relación que debe existir entre la dirección deportiva y el entrenador nacional. “Yo creo que debería tener mucha injerencia o tendría que tener una gran participación con el cuerpo técnico, dado que normalmente desde la dirección deportiva o presidencia deportiva de las selecciones nacionales viene el encargo al entrenador; eso genera un lazo de comunicación y entendimiento”, señaló.

El exjugador mexicano explicó que la última palabra debe corresponder al estratega, aunque consideró importante que exista una evaluación conjunta de los futbolistas disponibles. “Siempre el técnico va a tener la prioridad en elegir lo que él cree que es lo más conveniente, pero creo que también un director deportivo participa desde la conformación de la logística y viajes hasta la elección y el análisis de los jugadores que creen que se deben nominar para la selección nacional”, mencionó.

Sobre su propia experiencia previo al Mundial de Qatar 2022, Ordiales reconoció que llegó con poco margen para intervenir en la estructura del equipo. “Yo tuve muy poquita posibilidad; llegué dos meses antes a la selección y prácticamente ya estaba todo listo. Yo no llevé al director técnico, llegué nada más a ocupar ese espacio ahí y fue sumamente complicado, aun cuando intenté hacer mi trabajo como siempre lo he hecho con todos los entrenadores”, recordó.

El reto de aprovechar el talento mexicano y evitar el cortoplacismo

Para Jaime Ordiales, uno de los principales objetivos del nuevo proceso debe ser encontrar la manera de potenciar las características de los futbolistas mexicanos y generar una identidad colectiva. “Necesitamos a alguien, y ojalá sea el caso de Rafa, como bien lo hizo el Vasco en un porcentaje muy importante, que encuentre cómo sacarle el mejor provecho a cada uno de los jugadores en beneficio colectivo”, explicó.

El exdirectivo consideró que México cuenta con talento suficiente, aunque señaló que uno de los problemas históricos ha sido la falta de continuidad en los proyectos. “En México hay capacidad y calidad de jugadores. A veces nos estamos quedando en una línea donde no damos un pasito al frente por no aprovechar esa materia prima humana de la mejor manera posible”, indicó.

Ordiales también habló sobre la presión por obtener resultados inmediatos y la necesidad de construir con una visión de mediano plazo. “Somos muy dados a ser cortoplacistas: los medios, nosotros en el fútbol, todos. Decidimos al corto plazo, tres o cuatro resultados más y ya no queremos a la persona, cuando hay que dar un mediano plazo y un trabajo que dé frutos”, afirmó.

Además, agregó: “Tienes que tener un tiempo razonable, y espero que a Rafa, en continuidad de un proceso, le permitan detectar dónde puede tener ese plus para dar ese pasito importante en el fútbol mexicano”.

La importancia de un cuerpo técnico con distintas fortalezas

Rafael Márquez contará con un equipo de trabajo conformado por especialistas con diferentes perfiles, una situación que para Ordiales representa una oportunidad siempre que exista una correcta coordinación interna. El exdirectivo explicó que en una selección nacional es fundamental reunir personas capaces y encontrar una dinámica donde todos aporten al objetivo principal. “Cuando formas un cuerpo técnico, y sobre todo en selección nacional, tratas de sumar a la gente más capaz que puedas tener, lo que significa que pueden ser mejores en muchas cosas que tú y tienes que complementar esto para un fin común”, señaló.

Sobre la relación entre Márquez y sus auxiliares, agregó: “Rafa tiene sus fortalezas y sus talentos, y Andrés (Guardado) tiene los suyos… se van complementando. Cuando encuentran ese complemento y se respetan, pero a la vez se les da apertura para realizar sus capacidades, el grupo crece y se potencializa; si no, genera siempre esa lucha de egos”.

Finalmente, Ordiales destacó que el entrenador principal debe mantener el liderazgo del proyecto. “Una selección nacional o un equipo de primera división enceguece a todo el mundo y nos lleva a querer hacer más de lo que debemos. Hay que encontrar el justo medio, sabiendo que Rafa es la cabeza de ese proyecto y él tendrá que saber gestionar en su cuerpo técnico las necesidades para crecer”, explicó.

La salida de mexicanos a Europa y los obstáculos del mercado

Otro de los temas abordados por Jaime Ordiales fue la poca presencia actual de futbolistas mexicanos en clubes europeos. El exdirectivo señaló que existen factores económicos que han complicado la exportación de talento. “Nuestra liga es una buena liga que puede ser mucho mejor, pero ha dejado de crecer y están saliendo menos jugadores. No le estamos dando proyección a los jóvenes y tenemos que encontrar mecanismos de más competencia internacional, como sería maravilloso volver a participar en Copa Libertadores a nivel de clubes”, comentó.

Ordiales explicó que el valor económico de los jugadores dentro del mercado mexicano puede convertirse en una barrera para llegar a Europa. “Nuestra liga es potente económicamente en casi todo América, y eso inhibe la posibilidad de que los jugadores salgan como los uruguayos o colombianos a un costo más barato a Europa. En México un jugador sobresale rápido y el mercado interno cotiza su pase muy alto, lo que limita su salida”, señaló.

En ese sentido, consideró necesario crear condiciones que permitan una mayor proyección internacional. “Desde hace muchos años pudieron haber salido muchos jugadores a nivel top en Europa, pero regresaban porque aquí pagaban mucho más por la carta para comprar el pase internacional. Tenemos que encontrar un mecanismo para que los jugadores salgan, se fogueen y aporten eso a la selección nacional”, concluyó.

Cruz Azul y Mazatlán: dos retos diferentes en la gestión deportiva

Durante su carrera como directivo, Jaime Ordiales tuvo responsabilidades en proyectos con objetivos distintos. Por un lado, estuvo al frente de Cruz Azul, un club con la exigencia permanente de pelear por títulos; por otro, vivió el proceso de desmantelar un plantel en Mazatlán tras la venta de la franquicia.

Sobre La Máquina, explicó: “Ambos son muy difíciles. Cruz Azul es un equipo obligado siempre a ser campeón; las aficiones, la directiva y las posibilidades económicas te lo demandan, y armar un equipo para ser campeón siempre tiene su complicación”.

En contraste, describió la complejidad de trabajar en un proyecto donde el objetivo deportivo estaba condicionado por una decisión administrativa. “Nunca había vivido no nada más armar un equipo para competir, sino desarmarlo porque había que negociar a los jugadores lo más que se pudiera debido a que la franquicia ya estaba vendida. Fue más que difícil y triste en el ámbito futbolístico querer hacer algo y trascender cuando hay una decisión de venta donde hay que recuperar activos”, recordó.

Para cerrar, Ordiales resumió la diferencia entre ambos escenarios: “Los dos me costaron igual; son conceptos diferentes pero cuestan el mismo trabajo”.

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