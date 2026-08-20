Checo Pérez reconoce los cambios en Cadillac y sentencia: “Veo esto como mi proyecto a largo plazo”

El mexicano buscaría quedarse en el equipo estadounidense más allá de los dos años de contrato iniciales que firmó para 2026 y 2027

Checo Pérez buscaría quedarse más años en Cadillac | REUTERS/Benoit Tessier

El regreso de la Fórmula 1 después del parón veraniego llega con novedades importantes para Cadillac, y uno de sus principales protagonistas, Sergio Pérez, considera que la escudería estadounidense atraviesa una etapa clave para comenzar a crecer dentro de la parrilla.

Antes del inicio de actividades en el Gran Premio de los Países Bajos, el piloto mexicano habló sobre el cambio en la estructura del equipo, luego del nombramiento de Marcin Budkowski como nuevo jefe de equipo en sustitución de Graeme Lowdon. Para Checo, la llegada de un nuevo líder puede aportar una visión diferente al proyecto.

Pérez reconoció el trabajo realizado por Lowdon durante la construcción inicial de Cadillac y destacó su importancia en los primeros pasos de la escudería dentro de la Fórmula 1. Sin embargo, consideró que el equipo necesitaba una nueva dirección para continuar avanzando.

“Creo que Graeme ha hecho un trabajo enorme para llevar a Cadillac a donde está ahora, junto con GM y Dan Towriss, y sí, creo que él es parte de la historia del equipo. Le deseo lo mejor en lo que venga para él”, comentó el mexicano.

Sobre Budkowski, quien cuenta con experiencia en estructuras como Ferrari, McLaren y Renault-Alpine, Checo señaló que su llegada genera entusiasmo dentro del equipo. El mexicano considera que la experiencia del nuevo dirigente puede ayudar a mejorar diferentes áreas de la organización.

“Cuando tienes a un nuevo líder y ves su nueva perspectiva, no he pasado mucho tiempo con él, pero creo que era momento de cambiar”, explicó Pérez durante la conferencia de prensa previa al Gran Premio de Países Bajos.

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El piloto mexicano espera que el nuevo liderazgo permita a Cadillac dar pasos hacia adelante y acercarse al objetivo de competir de manera más constante en la zona media de la parrilla. La escudería ha enfrentado dificultades en sus últimas carreras, especialmente por problemas mecánicos que provocaron abandonos en Bélgica y Hungría.

“Aunque apenas es nuestro primer año, Cadillac tiene muchas ganas de hacer avanzar a este equipo lo más rápido posible y esperamos que con este nuevo liderazgo lo logremos pronto”, señaló Checo, quien considera que Budkowski puede convertirse en una figura clave para ordenar los distintos departamentos del equipo.

Además del rendimiento del monoplaza, Pérez destacó la importancia de mejorar la organización interna para ejecutar mejor los fines de semana de carrera. “Como líder puedes observar todos estos diferentes departamentos con tu experiencia y guiarlos; es lo que todos esperamos de Marcin, que nos guíe hacia el siguiente nivel”, agregó.

El futuro de Checo Pérez en Cadillac

La llegada de Budkowski también abrió preguntas sobre la continuidad de la alineación de pilotos. Durante el descanso de verano surgieron rumores que vinculaban a Sergio Pérez con Williams, especialmente ante la posibilidad de cambios en la escudería británica.

Sin embargo, después de que Williams confirmó la renovación de Carlos Sainz y Alex Albon, Checo fue cuestionado sobre su futuro. El mexicano dejó claro que su intención es continuar con Cadillac, aunque evitó realizar una confirmación definitiva.

“Por mi parte, ya estaba claro cuando llegué aquí que era un acuerdo de dos años, pero obviamente yo quiero esto. Veo esto como mi proyecto y quiero formar parte de Cadillac a largo plazo”, explicó.

Pérez aseguró que construir un equipo desde cero requiere paciencia y que está motivado por formar parte del crecimiento de la escudería estadounidense. “Cuando empiezas algo desde cero se requiere mucho tiempo, así que estoy muy feliz aquí y espero continuar a largo plazo”, concluyó.

Con un nuevo liderazgo y la experiencia de Checo como uno de sus referentes, Cadillac busca encontrar estabilidad en su primera temporada en Fórmula 1 y comenzar a construir una base sólida para competir en mejores condiciones en los próximos años.

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