La Final del Mundial invade la Fórmula 1: Sainz y Colapinto llegan a Spa con las camisetas de España y Argentina

Franco Colapinto apareció con una bandera de Messi y Maradona, mientras Carlos Sainz vistió la camiseta de La Roja antes del GP de Bélgica

La fiebre mundialista se apoderó del Gran Premio de Bélgica | Fórmula 1

La fiebre por la Final de la Copa del Mundo se hizo presente en el paddock del Gran Premio de Bélgica. En el tradicional recorrido de llegada de los pilotos a Spa-Francorchamps, Franco Colapinto y Carlos Sainz aparecieron con las camisetas de sus respectivas selecciones, en la antesala del duelo entre Argentina y España.

El piloto argentino de Alpine vistió la albiceleste desde su llegada al circuito y, además, llevó consigo una bandera con las imágenes de Lionel Messi y Diego Armando Maradona, los dos máximos referentes del fútbol argentino.

Del otro lado apareció Carlos Sainz. El español de Williams, junto a su equipo, también se sumó al ambiente mundialista al presentarse con la camiseta de la selección española, dejando claro que la expectativa por la final trascendió incluso al campeonato de Fórmula 1.

La coincidencia entre el Gran Premio de Bélgica y la Final del Mundial generó un ambiente diferente en el paddock. Afortunadamente para los pilotos y equipos, los horarios no representarán un problema. La carrera se disputa temprano, lo que permitirá que los protagonistas del campeonato puedan seguir la final una vez terminadas sus actividades en Spa-Francorchamps.

Colapinto y Sainz protagonizarán un duelo con varios ingredientes, dentro y fuera de la pista. El argentino largará desde la undécima posición, buscando meterse a la zona de puntos. Mientras que Sainz empezará 19° tras un fin de semana complicado en las prácticas y la clasificación.

Football fever hits the paddock 🇪🇸⚽️ pic.twitter.com/LerLZbUZ70 — Atlassian Williams F1 Team (@WilliamsF1) July 19, 2026

Durante la conferencia previa al fin de semana, Colapinto fue consultado sobre qué habría hecho si la carrera y la Final del Mundial se hubieran disputado al mismo tiempo. El argentino respondió: “¡DNS, DNS!”, en referencia a las siglas de Did Not Start (No empezó), dando a entender que habría priorizado ver a La Albiceleste antes que salir a la pista.

La respuesta del piloto de Alpine reflejó el ambiente que se vive en Spa durante uno de los fines de semana más especiales del calendario deportivo, con la Fórmula 1 compartiendo protagonismo con una Final del Mundial que mantiene la atención del paddock.

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