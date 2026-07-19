España vs Argentina, la mejor final en la historia de los Mundiales

Campeones de Europa y América, líderes del Ranking FIFA, invictos en el torneo y con récords históricos en juego disputan a una final inédita en una Copa del Mundo

España y Argentina se verán las caras por el título | Claro Sports

La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina reúne una serie de circunstancias inéditas en casi un siglo de historia del torneo. Por primera vez, los campeones vigentes de la Eurocopa y de la Copa América disputarán el título mundial.

Pero eso no es todo, ambas selecciones llegan como el número uno y el número dos del Ranking FIFA y la mejor ofensiva y defensiva del torneo. Ambas selecciones mantienen el invicto en el certamen y ponen en juego algunas de las rachas más importantes del fútbol de selecciones. A ello se suma otro ingrediente: el partido terminará resolviendo la Finalissima que nunca pudo disputarse entre ambas confederaciones.

Los campeones de Europa y América llegan a la gran cita

España aterriza en la final del Mundial después de completar uno de los ciclos más exitosos de su historia. El equipo de Luis de la Fuente conquistó la Eurocopa 2024 y mantuvo la base de ese plantel hasta convertirlo en la selección más consistente del fútbol internacional. Desde entonces acumula 37 partidos oficiales sin perder, igualando el récord histórico de Italia, además de enlazar ocho victorias consecutivas en rondas de eliminación directa entre la Eurocopa y la Copa del Mundo.

Argentina, por su parte, llega como vigente campeona de la Copa América y de la Copa del Mundo. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni ha mantenido el núcleo que dominó el fútbol sudamericano y mundial durante los últimos años, recuperó el primer lugar del Ranking FIFA tras derrotar a Inglaterra en semifinales y buscará defender el título conquistado cuatro años atrás, algo que no se consigue desde la Brasil de 1962.

La final de Nueva Jersey será la primera en la historia de los Mundiales que enfrente a los campeones vigentes de Europa y Sudamérica. El duelo también pondrá frente a frente a las dos selecciones mejor clasificadas del Ranking FIFA y a dos equipos que atravesaron todo el torneo sin conocer la derrota.

La Finalissima que nunca se jugó

El camino hacia esta final comenzó meses antes del Mundial. España y Argentina debían enfrentarse el 27 de marzo de 2026 en el Estadio Lusail de Qatar para disputar la Finalissima, el torneo que enfrenta a los campeones de la Eurocopa y la Copa América.

La escalada del conflicto en Oriente Medio obligó a cancelar la sede y abrió un conflicto entre la UEFA y la CONMEBOL. Tras varios intentos de encontrar una nueva sede o fecha para el partido, se terminó anunciando la suspensión indefinida de la Finalissima. El Mundial terminó haciendo posible el partido en el máximo escenario del deporte.

¿Cuándo y donde es el España vs Argentina? | @CopaAmerica

Dos rutas muy diferentes hacia la final

España alcanzó la final con un recorrido marcado por la regularidad. Tras empatar sin goles frente a Cabo Verde en su debut, una sorpresa histórica, derrotó a Arabia Saudita 4-0 y Uruguay 1-0 para avanzar como líder de grupo. En la fase eliminatoria eliminó consecutivamente a Austria 3-0, Portugal 1-0, Bélgica 2-1 y Francia 2-0.

La selección dirigida por Luis de la Fuente cerró las semifinales con una de sus actuaciones más sólidas del torneo al vencer a Francia con goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro, consolidando a la mejor defensa del certamen, que únicamente ha recibido un gol en siete partidos.

Argentina, en cambio, necesitó superar varios escenarios límite, pero manteniendo su paso invicto en el torneo. Comenzó la fase de grupos con victorias sobre Argelia 3-0, Austria 2-0 y Jordania 3-1, pero en la eliminación directa necesitó tiempo suplementario para eliminar a Cabo Verde 3-2 y Suiza 3-1. Además, remontó frente a Egipto después de verse abajo por dos goles en el marcador durante la segunda mitad.

La clasificación a la final llegó con otra remontada. Inglaterra ganaba 1-0 al minuto 85 hasta que Lionel Messi asistió primero a Enzo Fernández para el empate y posteriormente envió el centro que Lautaro Martínez convirtió en el 2-1 definitivo al minuto 92. Con 19 goles a favor, la Albiceleste es la mejor ofensiva del torneo.

El choque de las grandes rachas

Más allá del título, la final pone en juego algunos de los registros más importantes del fútbol internacional. España acumula 37 partidos consecutivos sin perder desde su derrota ante Colombia el 22 de marzo de 2024. Durante ese periodo registra 27 victorias y 10 empates, igualando el récord histórico de Italia.

Si evita la derrota frente a Argentina durante el tiempo reglamentario o la prórroga, establecerá la racha invicta más larga registrada por una selección europea varonil. Además, La Roja se convirtió en la primera selección europea en enlazar ocho victorias consecutivas en rondas eliminatorias entre una Eurocopa y una Copa del Mundo.

El equipo de Lionel Scaloni también acumula 14 partidos sin perder y enlaza 13 juegos invicto en la justa mundialista. Antes de este ciclo ya había firmado otra marca histórica al permanecer 36 encuentros invicto entre 2019 y 2022.

Messi y Lamine Yamal, dos generaciones frente a frente

La final también enfrentará a dos de las máximas estrellas del deporte. Lionel Messi disputará, con 39 años, su tercera final de la Copa del Mundo con la oportunidad de cerrar su carrera internacional con un nuevo campeonato. Del otro lado aparece Lamine Yamal. El extremo español, de apenas 19 años y heredero de su dorsal 10 en el Barcelona, jugará su primera final mundialista y su primer enfrentamiento ante el astro albiceleste.

La historia entre ambos comenzó mucho antes de coincidir en una cancha. En diciembre de 2007, durante una campaña benéfica organizada por Unicef y el diario Sport, un Messi de 20 años apareció en una sesión fotográfica bañando a un bebé que años después sería identificado como Lamine Yamal. Aquella imagen se convirtió en uno de los grandes símbolos de esta final al representar el encuentro entre la figura que dominó una generación y quien aspira a liderar la siguiente.

La nueva rivalidad generacional: Lionel Messi vs Lamine Yamal | Reuters

Pocas veces una final ha concentrado tantos antecedentes deportivos, récords, rachas y acontecimientos previos. Más que definir al campeón del mundo, España y Argentina disputarán un partido que reúne una combinación de elementos históricos sin precedente en la Copa Mundial.

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