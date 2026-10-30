¡Cero y van tres! Richard Ríos se une a las bajas de la Selección Colombia ante Chile

El volante sufrió un feo golpe en su tobillo y se retiró en muletas luego de la última presentación con el Al Ittihad.

Richard Ríos sufre alarmante lesión | Captura de @thmanyahsports

Néstor Lorenzo ya suma otro tachado en la lista para la doble confrontación ante Chile en las fechas FIFA de noviembre. La ‘Tricolor’ volverá a jugar en Colombia, esta vez ante Chile en el Pascual Guerrero, para volver a medirse frente al mismo rival en el Estadio Nacional de Santiago. El problema para esta convocatoria va en relación con las lesiones.

En este caso, el que pagó caro su último partido fue Richard Ríos. El volante fue adquirido por el Al Ittihad de Arabia Saudita, por un préstamo desde el Benfica, para esta temporada. Venía tomando buen nivel hasta que un duro golpe en el tobillo seguramente cobrará varias semanas de ausencia.

Así se confirmó en el duelo de este viernes, donde su equipo igualó 1-1 en su visita al Abha Club por la fecha 14 de la Liga Saudí. Houssem Aouar rompió el cero para el elenco fuera de casa, pero el Abha rescató un punto con diana de Faisal Al-Subiani cerca del final del compromiso. La noticia para Colombia fue la lesión de Ríos apenas iniciando el partido.

MÁS INFORMACIÓN: Agenda de los jugadores de Selección Colombia para el fin de semana del 30 de octubre al 2 de noviembre de 2026

La lesión de Richard Ríos

El momento del golpe fue aparatoso. Ríos volvía en el repliegue de su equipo mientras el elenco rival orquestaba un contragolpe. De manera accidental, cuando Alimami Gory resultó ser derribado, se llevó por delante el tobillo de Ríos. Le cayó encima y eso provocó señales claras de dolor, impidiendo que el volante pudiera seguir en el campo.

El antioqueño fue sustituido sobre los 8′ por Hamed Al Ghamdi. De hecho, después de terminarse el partido, Ríos apareció en un video donde se iba retirando en muletas. Su pie lo tenía prácticamente inmovilizado, encendiendo las alarmas automáticamente para Lorenzo. Todo indica que, a falta del parte médico oficial, no estará disponible para integrarse con el combinado nacional.

ريتشارد ريوس يسقط مصابًا 🚫 #أبها_الاتحاد | #دوري_روشن_السعودي https://t.co/UOkvCG1Bfj — رياضة ثمانية (@thmanyahsports) October 30, 2026

Los lesionados para la fecha FIFA de noviembre

Ríos se une a Luis Díaz y Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández entre los tachados para la jornada FIFA ante los australes. SI bien hay otros futbolistas en duda, Lorenzo tiene claro que no contará con ninguno de ellos por cuenta del proceso de recuperación:

Luis Díaz (Bayern Munich): el extremo jugó un rato en el duelo ante Arsenal por la Champions League (empate 1-1 el 21 de octubre). Sobre el final del compromiso, sufrió un desgarro en el isquiotibial izquierdo, por lo que se perdería como mínimo cuatro semanas de actividad. Su recuperación sería después de la fecha FIFA.

el extremo jugó un rato en el duelo ante Arsenal por la Champions League (empate 1-1 el 21 de octubre). Sobre el final del compromiso, sufrió un Su recuperación sería después de la fecha FIFA. ‘Cucho’ Hernández (Real Betis): el delantero también padeció una dificultad muscular. Sufrió un daño en el sóleo proximal izquierdo ante el Barcelona (derrota 2-5 el 17 de octubre). El tiempo de baja estimado es de un mes, si todo va de acuerdo al plan.

Te puede interesar: