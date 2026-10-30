De Sauber a Cadillac: Checo Pérez vuelve a México para celebrar 300 Grandes Premios en la F1

El piloto mexicano regresa al Autódromo Hermanos Rodríguez después de un año de ausencia, con dos podios en casa y una nueva etapa en la Fórmula 1

Checo Pérez vuelve a casa dos años después | Claro Sports

Sergio ‘Checo’ Pérez está por alcanzar una cifra que pocos pilotos han conseguido en la historia de la Fórmula 1: 300 Grandes Premios. El mexicano celebrará este registro en el Autódromo Hermanos Rodríguez durante el Gran Premio de la Ciudad de México 2026, una carrera que también marcará su regreso frente a la afición nacional después de ausentarse de la parrilla en 2025. Esta vez lo hará con Cadillac, lejos de los años en los que compitió por victorias y podios con Red Bull.

Quince años separan al joven que debutó con Sauber en Australia 2011 del piloto que volverá a competir en México con una sexta escudería. Durante ese periodo, Checo consiguió seis victorias, 39 podios, tres poles y un subcampeonato mundial, mientras que la Fórmula 1 experimentó cambios en sus motores, reglamentos y equipos. Su trayectoria también ha estado marcada por los contrastes en casa: de los históricos terceros lugares de 2021 y 2022 al accidente de 2023 y una complicada actuación en 2024. Ahora, el mexicano tiene una nueva oportunidad para escribir otro capítulo de su carrera.

De Sauber a Cadillac: ¿cómo cambió la Fórmula 1 desde el debut de Checo Pérez en 2011?

Cuando Sergio Pérez debutó en el Gran Premio de Australia de 2011, Sebastian Vettel era el campeón defensor de la Fórmula 1, Michael Schumacher todavía competía con Mercedes y Lewis Hamilton apenas tenía un campeonato mundial. El mexicano tenía 21 años y llegó a Sauber después de destacar en las categorías inferiores, en una temporada en la que la parrilla contaba con 12 escuderías y los monoplazas utilizaban motores V8 atmosféricos.

Aquella Fórmula 1 tenía características diferentes a las actuales. El calendario contemplaba 19 carreras, los autos eran más ligeros y el sistema híbrido todavía no formaba parte de las unidades de potencia. En 2011 también llegaron los neumáticos Pirelli como proveedor exclusivo y el DRS, dos elementos que modificarían las estrategias y los adelantamientos durante los siguientes años.

La primera transformación importante en la carrera de Checo ocurrió en 2012, cuando consiguió sus primeros tres podios con Sauber, incluido un segundo lugar en Malasia. Esos resultados le permitieron dar el salto a McLaren en 2013, aunque su etapa en la escudería británica duró solamente una temporada. Posteriormente encontró estabilidad con Force India, equipo con el que desarrolló una reputación por su administración de neumáticos y su capacidad para aprovechar oportunidades frente a rivales con mayores recursos.

El mexicano continuó con la estructura que posteriormente se convirtió en Racing Point y consiguió su primera victoria en el Gran Premio de Sakhir 2020. Aquella remontada, después de caer al último lugar durante la primera vuelta, abrió la puerta a su contratación por Red Bull, donde permaneció entre 2021 y 2024. En ese periodo obtuvo cinco triunfos, incluido el Gran Premio de Mónaco de 2022, y terminó subcampeón del mundo en 2023, detrás de Max Verstappen.

La Fórmula 1 también atravesó distintas revoluciones técnicas durante esos años. En 2014 comenzaron a utilizarse las unidades de potencia híbridas V6 turbo; en 2022 entraron en vigor nuevas reglas aerodinámicas basadas en el efecto suelo y en 2026 llegó otro cambio reglamentario, con mayor participación de la energía eléctrica, combustibles sostenibles avanzados y nuevas características aerodinámicas. Cadillac se incorporó como el undécimo equipo y Checo regresó después de permanecer fuera de la parrilla durante 2025.

Así cambió la Fórmula 1 entre 2011 y 2026

Característica F1 en 2011 F1 en 2026 Equipos 12 11 Pilotos titulares 24 22 Carreras del calendario 19 24 Motores V8 de 2.4 litros V6 turbo híbridos de 1.6 litros Tecnología KERS y DRS Mayor potencia eléctrica y aerodinámica activa Combustible Gasolina de competición Combustible sostenible avanzado Equipo de Checo Sauber Cadillac Campeón defensor Sebastian Vettel Lando Norris

La comparación refleja el alcance de la trayectoria del mexicano. Checo ha competido bajo distintas generaciones de monoplazas, sistemas de puntuación y reglamentos, además de compartir la parrilla con campeones como Schumacher, Vettel, Hamilton, Fernando Alonso y Verstappen. Su experiencia constituye uno de los principales argumentos de Cadillac para desarrollar su proyecto en la máxima categoría.

Todos los resultados de Checo Pérez en el Gran Premio de México: de 2015 a 2024

La relación de Sergio Pérez con el Gran Premio de México comenzó en 2015, cuando la Fórmula 1 regresó al Autódromo Hermanos Rodríguez después de 23 años de ausencia. Checo terminó octavo con Force India en aquella edición, en una jornada que marcó su primera participación como piloto de Fórmula 1 frente a la afición mexicana.

Durante sus primeras cinco carreras en casa, entre 2015 y 2019, el piloto consiguió cuatro resultados dentro de los puntos, aunque no contaba con un monoplaza para competir regularmente por los primeros lugares. Su mejor posición durante esa etapa fue el séptimo puesto, que alcanzó en 2017 y 2019. La excepción ocurrió en 2018, cuando tuvo que abandonar por problemas de frenos.

El panorama cambió cuando llegó a Red Bull en 2021. El mexicano pasó de disputar posiciones de media tabla a tener un auto capaz de competir por el podio. Ese mismo año terminó tercero, detrás de Max Verstappen y Lewis Hamilton, y se convirtió en el primer piloto mexicano en subir al podio del Gran Premio de México.

La historia se repitió en 2022, cuando Pérez volvió a finalizar tercero. Sus dos podios consecutivos representan sus mejores resultados en el Autódromo Hermanos Rodríguez, un circuito en el que todavía no ha conseguido la victoria ni una pole position.

Historial completo de Checo Pérez en México

El balance de sus nueve participaciones anteriores refleja dos podios, cinco resultados adicionales dentro de los puntos y dos abandonos, además de una última carrera fuera del top 10. Su etapa más productiva llegó con Red Bull, aunque sus últimas dos apariciones antes de ausentarse en 2025 estuvieron lejos de los resultados de 2021 y 2022.

Del accidente de 2023 a su última carrera con Red Bull en México: los momentos más complicados

El Gran Premio de México 2023 representaba una oportunidad para que Checo buscara su tercera presencia consecutiva en el podio. El mexicano clasificó quinto, pero su carrera terminó prácticamente antes de comenzar, después de un contacto con Charles Leclerc en la primera curva. Pérez intentó superar por el exterior al Ferrari y al Red Bull de Max Verstappen, pero ambos monoplazas hicieron contacto y el auto del mexicano sufrió daños que le impidieron continuar.

La imagen del piloto regresando a los boxes después de una sola vuelta quedó como uno de los momentos más recordados de aquella edición. El abandono ocurrió durante una temporada en la que Pérez consiguió dos victorias y nueve podios, y que terminó con el subcampeonato mundial. Sin embargo, el Gran Premio de México fue una de las oportunidades perdidas en su mejor año dentro de la clasificación general de la Fórmula 1.

Un año más tarde, la situación fue diferente. Checo llegó al Gran Premio de México 2024 en medio de problemas de rendimiento con Red Bull y no consiguió superar la primera fase de clasificación. Arrancó desde el lugar 18 y durante la carrera recibió una penalización por colocarse incorrectamente en su cajón de salida. Posteriormente, un contacto con Liam Lawson provocó daños en su monoplaza y complicó todavía más sus posibilidades de recuperación.

Pérez terminó en la posición 17 y se quedó sin puntos, en lo que resultó ser su última participación en el Autódromo Hermanos Rodríguez con los colores de Red Bull. Su salida de la escudería se concretó al finalizar la temporada 2024 y permaneció fuera de la Fórmula 1 durante todo 2025, antes de regresar con Cadillac para la campaña 2026.

Así, el piloto que había celebrado dos podios consecutivos frente a su público se despidió temporalmente de México con un abandono y una carrera fuera de la zona de puntos. Ese contraste explica parte del significado de su regreso en 2026, aunque las condiciones deportivas ahora son distintas a las de su etapa con Red Bull.

Checo Pérez regresa con Cadillac: ¿qué puede conseguir en su Gran Premio número 300?

La llegada de Checo Pérez a Cadillac representa un cambio de objetivos respecto a sus temporadas anteriores. El mexicano pasó de competir con uno de los equipos dominantes a integrarse a una escudería debutante que busca establecerse en la Fórmula 1. El desarrollo del monoplaza, la fiabilidad y la obtención de sus primeros puntos se han convertido en prioridades del proyecto estadounidense, que también cuenta con Valtteri Bottas como piloto titular.

Hasta antes del Gran Premio de México, Pérez ha disputado 18 carreras con Cadillac durante la temporada 2026, sin sumar puntos. Su mejor resultado ha sido el decimocuarto lugar, conseguido en Barcelona-Catalunya, Gran Bretaña y Azerbaiyán. En Mónaco cruzó la meta en décima posición, pero una penalización posterior lo relegó al lugar 15 y le impidió conseguir la primera unidad del equipo.

Con ese panorama,el principal desafío de Checo en México será aprovechar las oportunidades para acercarse a la zona de puntos, más que asumir como obligación una victoria o un podio. El Autódromo Hermanos Rodríguez también presenta exigencias técnicas por sus más de 2,200 metros de altitud, que afectan la refrigeración de los monoplazas y el comportamiento aerodinámico.

El regreso tendrá además un componente especial fuera de la pista. Cadillac y los organizadores programaron una exhibición de Checo en Paseo de la Reforma el miércoles 28 de octubre, como parte de las actividades previas al Gran Premio. El evento representó la primera aparición de la escudería estadounidense en territorio mexicano y formó parte de las celebraciones por los 300 Grandes Premios del piloto.

Sergio Pérez llegará a su décima participación en el Gran Premio de México con una trayectoria que comenzó en Sauber, alcanzó sus mayores éxitos con Red Bull y continúa ahora con Cadillac. Sus seis triunfos, 39 podios y un subcampeonato lo colocan como el piloto mexicano con mejores estadísticas en la historia de la categoría. El resultado del domingo todavía está por escribirse, pero el número 300 marcará una nueva etapa de una carrera que ha atravesado diferentes generaciones de la Fórmula 1

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