La FIA prepara cambios clave para hacer más pareja la Fórmula 1 ante las críticas al reglamento

En la F1 de 2026, el auto se maneja desde una laptop tanto como desde el volante; si el código falla o se limita, el auto pierde su esencia competitiva

Max Verstappen, principal crítico de la Fórmula 1 | Reuters

La Fórmula 1 está a punto de vivir un reseteo administrativo de alto impacto. Tras las fallas detectadas en el arranque de la temporada 2026, la FIA y la FOM han optado por una solución salomónica: un paquete de rescate basado exclusivamente en software y calibración.

Para entender la magnitud de este cambio, hay que romper el mito: un monoplaza moderno no es solo motor y aerodinámica, es una supercomputadora con llantas. En esta categoría, el piloto es el ejecutor, pero el software es el director de orquesta.

No existe una conexión mecánica directa; cuando un piloto acelera, envía una señal a una unidad de control electrónico que procesa datos de miles de sensores para decidir cuánta potencia entregar sin perder el control. En la F1 de 2026, el auto se maneja desde una laptop tanto como desde el volante; si el código falla o se limita, el auto pierde su esencia competitiva.

Los equipos fuertes invirtieron millones en desarrollar algoritmos de gestión de energía ultra sofisticados para evitar el clipping. Con el nuevo ajuste de software que la FIA planea ratificar el 20 de abril, se impondrá una curva de potencia más previsible.

Para los ingenieros de punta, esto significa que la magia informática que habían logrado para ser más eficientes ahora será limitada por un reglamento que prioriza la igualdad.

Al prohibir cambios en el hardware, se protege el límite presupuestario, evitando que los equipos grandes gasten millones en rediseñar motores. Es una jugada política maestra: progreso técnico mediante “parches” digitales que nivelan la parrilla sin llevar a nadie a la quiebra, pero que deja a los punteros sin sus mejores armas de software.

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