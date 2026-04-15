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Guastatoya vs Antigua GFC, en vivo: transmisión de la Liga de Guatemala 2026

Publicado por Gastón Ninin

Sigue la transmisión en vivo del partido entre Guastatoya y Antigua GFC por la jornada 20 del Torneo Clausura de Guatemala.

¡Bienvenidos a la transmisión en vivo del partido entre Guastatoya y Antigua GFC! El encuentro corresponde a la jornada 20 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala y enfrenta a dos equipos con objetivos claros en este tramo decisivo del campeonato.

Guastatoya llega a este compromiso con 25 puntos y ubicado en la octava posición. El equipo dirigido por Pablo Centrone viene de sumar fuera de casa ante Cobán Imperial y continúa enfocado en su objetivo principal: asegurar la permanencia. En la tabla acumulada registra 47 unidades, igualado con Malacateco, en una zona donde la diferencia es mínima y cada resultado puede marcar la diferencia.

Antigua GFC, por su parte, suma 30 puntos y se ubica en el cuarto lugar. El conjunto dirigido por Mauricio Tapia atraviesa un buen momento y viene de conseguir una victoria ante Municipal. Con resultados positivos en sus últimas presentaciones, busca sostener su posición en zona de clasificación y llegar en buena forma a la fase final del torneo.

¿A qué hora inicia la transmisión del Guastatoya vs Antigua GFC hoy miércoles 15 de abril?

El encuentro entre Guastatoya y Antigua GFC está programado para el miércoles 15 de abril a las 18:00 horas y se disputará en el estadio David Cordón Hichos.

Guastatoya vs Antigua GFC: ¿Cómo y dónde ver en vivo el partido de la jornada 20 del Clausura 2026 de Guatemala?

Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de la multiplataforma de Claro Sports.

Alineaciones confirmadas del Guastatoya vs Antigua GFC: ¿Cómo juegan el partido de hoy?

Guastatoya no podrá contar con José Almanza, expulsado en el partido ante Cobán Imperial, mientras que Antigua GFC no tendrá disponible a José Rosales, expulsado en el duelo ante Municipal, para este duelo de la jornada 20 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Pablo Centrone y Mauricio Tapia no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

  • Guastatoya: Rubén Escobar; Emanuel Yori, Víctor Armas, Yordin Hernández; Carlos Alvarado, Marlon Sequén, Joshua Ubico, Kevin Fernández, Keyshwen Arboine; Nelson García y Víctor Ávalos. DT: Pablo Centrone.
  • Antigua GFC: Luis Morán; Héctor Prillwitz, Alexander Robinson, Juan Osorio, José Ardón, Enzo Fernández; Óscar Castellanos, Santiago Garzaro; Oscar Santis, Brayam Castañeda; y Agustín Maziero. DT: Mauricio Tapia.

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