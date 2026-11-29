México y Argentina se volverán a ver las caras este lunes 30 de noviembre en el los dieciseisavos de final del Mundial sub 17 que se disputa en Qatar

El balance de México vs Argentina en sub 17 | Nurphoto vía AFP: Thekkayil

México y Argentina volverán a cruzar caminos este próximo 30 de noviembre en los dieciseisavos de final del Mundial sub 17 de Qatar 2026, después de una primera ronda llena de contrastes que coloca al Tricolor ligeramente como favorito. Sin embargo, no será la primera vez que ambas selecciones se enfrenten en un torneo internacional y, aunque la Albiceleste suele tener ventaja en las categorías mayores, la historia en los Mundiales juveniles presenta un panorama mucho más equilibrado, con antecedentes que favorecen al conjunto mexicano.

La Selección Mexicana llega a los dieciseisavos de final después de vencer a Rumania, golear a Camerún y empatar sin goles frente a Venezuela, resultados que le permitieron terminar como líder del Grupo K y colocarse como el noveno mejor equipo entre los primeros lugares de la competencia. Sin embargo, el camino del Tricolor tendrá una prueba complicada ante Argentina, que consiguió su clasificación como segunda del Grupo C tras vencer a Mozambique, empatar contra Dinamarca y perder frente a Australia.

Pese a que el combinado albiceleste tiene tomada la medida a México en las Copas del Mundo de selecciones mayores, con cuatro victorias en sus enfrentamientos, la historia del Mundial sub 17 cuenta algo diferente. En esta categoría, el conjunto azteca presume tres triunfos frente a uno de Argentina, una estadística que demuestra que la rivalidad tiene un desarrollo distinto cuando se trata de futbolistas juveniles y que alimenta las esperanzas del Tricolor de cara a este nuevo compromiso.

La primera vez que México y Argentina se encontraron en un Mundial sub 17 fue en los cuartos de final de Finlandia 2003, donde la Albiceleste consiguió la victoria por 2-0. Neri Cardozo y Hernán Peirone fueron los encargados de marcar los goles que terminaron con el recorrido de la Selección Mexicana, en un enfrentamiento que representó el primer antecedente entre ambos países dentro de esta competencia.

Sin embargo, el Tricolor encontró la manera de cambiar la historia en el Mundial sub 17 de Emiratos Árabes Unidos 2013, cuando se impuso con autoridad por 3-0 en las semifinales. Iván Ochoa, con un doblete, y Marco Granados fueron los autores de los goles que le dieron a México el boleto a la gran final. Dos años más tarde, en Chile 2015, el conjunto nacional volvió a superar a los sudamericanos con un triunfo de 2-0 en la fase de grupos, gracias a las anotaciones de Kevin Magaña y Francisco Venegas.

El capítulo más reciente de esta rivalidad tuvo lugar en Qatar 2025, precisamente en los dieciseisavos de final y en el mismo país que ahora alberga una nueva edición del torneo. Después de un intenso encuentro que terminó 2-2 durante los 90 minutos reglamentarios, México consiguió su boleto a la siguiente ronda con una victoria de 5-4 en la tanda de penales. El resultado dejó fuera a Argentina y confirmó que el combinado nacional tiene los argumentos necesarios para competir de tú a tú ante uno de sus adversarios históricos.

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Ahora, el destino vuelve a poner frente a frente a México y Argentina en una instancia de eliminación directa del Mundial sub 17. El Tricolor buscará aprovechar los antecedentes favorables en esta categoría para repetir lo sucedido en la edición anterior y demostrar que la Albiceleste no es invencible pese a la historia que arrastra como potencial en selecciones mayores. La historia está de su lado, pero tendrá que confirmarlo dentro de la cancha el próximo 30 de noviembre.