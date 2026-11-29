Las Águilas buscan su quinta victoria consecutiva en el campeonato portugués para mantenerse en la lucha por el liderato

Benfica enfrentará al Famalicao del Pato Salas. | Claro Sports.

El Benfica regresa a la actividad en la Liga de Portugal 2026-2027 con la oportunidad de mantenerse en la pelea por el título. El conjunto dirigido por Marco Silva recibirá al Famalicao este lunes 30 de noviembre en el Estadio da Luz, en un compromiso correspondiente a la jornada 12 del campeonato, en el que buscará aprovechar su condición de local.

Las Águilas llegan a esta fecha con 28 puntos, producto de nueve victorias, un empate y una derrota, además de una racha de cuatro triunfos consecutivos en el torneo. En su último compromiso de liga, el Benfica superó 3-2 al Estrela da Amadora, aunque sufrió una derrota por 0-4 ante el Viktoria Plzen en su más reciente encuentro europeo.

Por su parte, el Famalicao inició la jornada en la undécima posición de la clasificación con 13 unidades, tras registrar tres victorias, cuatro empates y cuatro derrotas. El equipo viene de superar 1-0 al Arouca y buscará romper una racha histórica, pues nunca ha conseguido derrotar al Benfica en el Estadio da Luz en partidos de liga.

Uno de los atractivos de este encuentro para la afición mexicana será la presencia de Patricio ‘Pato’ Salas, delantero del Famalicao, quien afronta una nueva oportunidad de sumar minutos en el fútbol europeo. El atacante mexicano tendrá la posibilidad de medirse ante uno de los clubes con mayor historia en Portugal y demostrar sus condiciones frente a un rival que pelea por el campeonato.

Salas, surgido de las fuerzas básicas del América, forma parte de la nueva generación de futbolistas mexicanos que buscan consolidarse en Europa. El compromiso ante el Benfica representa una prueba para el delantero, quien buscará contribuir al ataque del Famalicao y ayudar a su equipo a conseguir un resultado favorable en el Estadio da Luz.

¿Cuándo, dónde y a qué hora juegan Benfica vs Famalicao por la jornada 12 de la Liga de Portugal 2026?

El encuentro entre Benfica y Famalicao se disputará este lunes 30 de noviembre de 2026 a las 14:15 horas, tiempo del centro de México. El Estadio da Luz, ubicado en Lisboa, será la sede del compromiso correspondiente a la duodécima fecha de la Primeira Liga. A continuación, otros horarios:

Centroamérica: 14:15 horas

14:15 horas Colombia: 15:15 horas

15:15 horas Argentina: 17:15 horas

17:15 horas Estados Unidos (ET): 16:15 horas.

16:15 horas. Estados Unidos (PT): 13:15 horas.

¿Quién transmite en vivo el partido de la Liga de Portugal 2026 y dónde ver por TV y online?

Los aficionados al fútbol portugués en México podrán disfrutar del partido entre Benfica y Famalicao a través de la señal de Claro Sports, así como mediante Claro Sports Premium, disponible en YouTube, donde podrán seguir las acciones del encuentro correspondiente a la jornada 12 de la Primeira Liga.

Además, en www.clarosports.com podrás consultar toda la información relacionada con el fútbol portugués, los resultados de la jornada, las noticias de los protagonistas y la actividad de los equipos que mantienen la lucha por el campeonato.

Antecedentes del Benfica vs Famalicao en la Liga de Portugal

El historial reciente favorece al conjunto de Lisboa, que registra seis victorias, dos empates y dos derrotas en sus últimos diez enfrentamientos ante el Famalicao. La última ocasión en la que ambos equipos se encontraron fue el 2 de mayo de 2026, cuando igualaron 2-2, mientras que en su compromiso más reciente en el Estadio da Luz, las Águilas se impusieron por 1-0.

¿Quién es el favorito para ganar la jornada 12 de la Liga de Portugal? Pronóstico y momios

El Benfica parte como favorito para quedarse con los tres puntos, no solo por su condición de local, sino también por sus registros ofensivos durante la temporada. Las Águilas promedian 2.7 goles y 18.3 disparos por encuentro, mientras que el Famalicao registra una media de 1.4 anotaciones y 10 remates por compromiso. A su vez, en cuanto a momios, la página especializada caliente.mx coloca los siguientes: Benfica -625, empate +625 y Famalicao +1600, lo que significa que si apuestas mil ganarías: