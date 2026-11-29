El campeón del mundo aprovecha los problemas de George Russell para conseguir otro triunfo en la penúltima fecha del calendario

Antonelli se lleva el triunfo en Qatar. | Reuters

Andrea Kimi Antonelli continúa con su dominio en la temporada 2026 de la Fórmula 1. El piloto italiano de Mercedes conquistó el Gran Premio de Qatar para sumar su décima victoria del año, después de superar a su compañero George Russell en el Circuito Internacional de Lusail, donde los problemas aerodinámicos del británico marcaron el rumbo de la competencia.

El campeón del mundo confirmó el dominio que mostró durante las sesiones de prácticas libres y consiguió otro triunfo a falta de una carrera para concluir el calendario. Por su parte, el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez finalizó en la decimoctava posición con Cadillac, después de partir desde el último cajón de la parrilla.

La gestión de los neumáticos y las estrategias de los equipos fueron determinantes en una competencia de 57 vueltas que exigió un mínimo de dos paradas en pits. Mercedes encontró la fórmula para mantenerse por delante de McLaren, Red Bull y Ferrari, aunque los problemas en el monoplaza de Russell modificaron la lucha por la victoria.

MÁS INFORMACIÓN: Así vivimos el GP de Qatar 2026

Así quedó la clasificación del QP de Qatar

Andrea Kimi Antonelli: 1:25.799 George Russell: 1:27.741 Oscar Piastri: 1:27.482 Max Verstappen: 1:26.142 Lando Norris: 1:26.737 Lewis Hamilton: 1:27.285 Charles Leclerc: 1:27.201 Isack Hadjar: 1:26.602 Liam Lawson: 1:27.296 Gabriel Bortoleto: 1:28.483 Oliver Bearman: 1:27.991 Nico Hulkenberg: 1:29.891 Franco Colapinto: 1:28.045 Pierre Gasly: 1:27.489 Carlos Sainz: 1:28.539 Rafael Câmara: 1:36.644 Alex Albon: 1:29.130 Sergio Pérez: 1:29.947 Valtteri Bottas: 1:32.558 Fernando Alonso: 1:30.130 Lance Stroll: 2:57.316 Arvid Lindblad: 1:43.070

Kimi Antonelli aprovecha los problemas de George Russell para ganar en Qatar

George Russell defendió la primera posición desde la largada, después de conseguir su sexta pole position de la temporada. Sin embargo, Antonelli comenzó a presionar a su compañero desde los primeros giros e incluso intentó superarlo en la tercera vuelta, situación que provocó un reclamo del británico a través de la radio de Mercedes.

La aparición del Virtual Safety Car en la vuelta 11 propició las primeras paradas de los pilotos de Mercedes y permitió a Charles Leclerc asumir el liderato de manera momentánea. Russell recuperó la punta en el giro 14 tras superar al piloto de Ferrari, pero los problemas aerodinámicos comenzaron a afectar su ritmo a partir de la vuelta 29.

KIMI ANTONELLI WINS THE QATAR GRAND PRIX!!! 🏁🏆🎉 #F1 #QatarGP https://t.co/YCTOK4jO8m — Formula 1 (@F1) November 29, 2026

Mercedes llamó a Russell a los pits en el giro 35 para intentar retirar un fragmento de material que afectaba el funcionamiento de su monoplaza, aunque los mecánicos no consiguieron desprenderlo por completo. Antonelli aprovechó las circunstancias y una parada sin contratiempos para asumir el liderato en la vuelta 40, posición que conservó hasta cruzar la bandera a cuadros.

Checo Pérez termina fuera de los puntos en el Gran Premio de Qatar

Sergio Pérez afrontó una carrera a contracorriente después de quedar eliminado en la Q1 y cumplir una sanción de cinco posiciones que arrastraba desde el Gran Premio de Las Vegas. El mexicano inició desde el fondo de la parrilla con neumáticos duros, una estrategia que también utilizó el argentino Franco Colapinto con Alpine.

El piloto de Cadillac llegó a ocupar la decimosexta posición durante el primer ciclo de paradas en boxes, aunque posteriormente retrocedió hasta el vigésimo puesto. Los abandonos de Fernando Alonso, Lance Stroll y Arvid Lindblad le permitieron recuperar posiciones y finalizar en el decimoctavo lugar, por delante de su compañero Valtteri Bottas.

Mientras Antonelli llegó a contar con una ventaja superior a los 23 segundos sobre Russell en la vuelta 51, la atención se trasladó a la batalla entre Max Verstappen y Lando Norris por el cuarto puesto, así como a la disputa entre Lewis Hamilton y Charles Leclerc por la sexta posición. Finalmente, el campeón del mundo celebró su décima victoria de 2026, antes de afrontar la última fecha del calendario de la Fórmula 1.