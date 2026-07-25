El piloto Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux esperan a su primer hijo

Aunque la pareja no ha emitido un comunicado oficial, se les vio juntos en el evento, donde se estimó que ella cursa el segundo trimestre. Este anuncio ocurre tras su boda civil en Mónaco

El monegasco, en gran momento laboral y personal | Reuters

Charles Leclerc y Alexandra Saint Mleux están esperando a su primer hijo, un hecho que quedó confirmado de manera indirecta durante el Gran Premio de Hungría. La pareja se dejó ver entre el público y Alexandra mostró su pancita de embarazo, despejando así las semanas de rumores que circulaban en redes y medios especializados.

La futura mamá lució un vestido azul cielo que dejaba ver su figura de embarazo, mientras Charles permaneció a su lado acompañándola y mostrando su apoyo. La prenda incluía una capa ligera que cubría los hombros y ayudaba a mantenerla fresca, adaptada a la jornada calurosa del evento.

El perrito de la familia, Leo, también estuvo presente durante la cita en Hungría. El piloto se mostró atento a las travesuras de su mascota, que Alexandra llevaba con una correa y en algunos momentos en brazos, generando cercanía y naturalidad frente a los medios y espectadores.

Por el momento, la pareja no ha confirmado oficialmente el embarazo en redes sociales ni a través de un comunicado. Sin embargo, las imágenes tomadas en el Gran Premio han sido suficientes para que el público conozca la noticia y celebre la llegada del nuevo integrante de la familia.

Sobre los detalles del embarazo, se estima que Alexandra se encuentra en el segundo trimestre, pero ni Charles ni Alexandra han revelado si será niño o niña. La elección del vestido azul ya generó especulaciones sobre el género, aunque la pareja aún mantiene la información en reserva.

El embarazo llega después de su boda civil en Mónaco, celebrada el 28 de febrero tras tres años de relación. La pareja realizó una ceremonia íntima con invitados selectos y planea una boda religiosa para el próximo año, aunque la llegada del bebé podría modificar ligeramente los planes de celebración.

La noticia ha generado expectativa entre los aficionados y seguidores de la Fórmula 1, quienes han seguido de cerca la carrera de Charles Leclerc. Ahora, la atención se centra en la espera del nacimiento del primer hijo de la pareja, que probablemente se dará a finales de este año o a inicios de 2026.

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