Franco Colapinto y Checo Pérez brillan en el último Power Ranking de la Fórmula 1

Franco Colapinto y Checo Pérez quedaron en el top 5 de pilotos del Gran Premio de Miami tras su desempeño en el Miami International Autodrome

Franco Colapinto y Checo Pérez | Reuters

El último Power Ranking de la Fórmula 1 tras el Gran Premio de Miami 2026 dejó dos movimientos destacados para el automovilismo latinoamericano: Franco Colapinto y Sergio ‘Checo’ Pérez quedaron dentro del top 5 del listado publicado este martes 5 de mayo, un reconocimiento a la capacidad al volante de ambos pilotos en una temporada que se presenta especialmente exigente tras la implementación del nuevo reglamento técnico en la máxima categoría.

Checo Pérez finalizó en la posición 16 en el evento disputado este pasado domingo 3 de mayo en el Miami International Autodrome. Sin embargo, el panel de cinco jueces encargado de evaluar el desempeño de los pilotos del Gran Circo lo reconoció por su rendimiento individual, más allá de las limitaciones mecánicas del monoplaza construido por Cadillac, especialmente en un fin de semana donde las condiciones no favorecieron el resultado final.

Cabe recordar que estos jueces califican a los protagonistas en pista en cada Gran Premio, y sus evaluaciones se promedian para obtener una nota final por carrera. Posteriormente, dichas puntuaciones se integran en una tabla general que va marcando el rendimiento acumulado de los pilotos a lo largo de la temporada, lo que convierte este ranking en un termómetro constante del desempeño real más allá de los resultados inmediatos.

“Cadillac introdujo las primeras mejoras importantes de su temporada debut en la F1 en Miami, y las primeras señales fueron prometedoras, especialmente en manos de Sergio Pérez”, señala el texto que acompaña el Power Ranking, destacando la evolución del equipo y la capacidad del piloto mexicano para extraer rendimiento en un contexto todavía en construcción.

Checo Pérez recibió una puntuación de 7.6 puntos, cifra que le permitió colocarse entre los cinco mejores pilotos del fin de semana, un reconocimiento relevante considerando su posición final en la carrera. Por su parte, Franco Colapinto, al volante del Alpine, firmó una destacada actuación con 9.0 puntos, empatando con Lando Norris en la segunda posición del ranking.

En la cima del listado apareció Andrea Kimi Antonelli, piloto de Mercedes y ganador del Gran Premio de Miami, quien obtuvo una calificación de 9.4 puntos para quedarse con el primer lugar y liderar la clasificación general del Power Ranking tras una actuación sólida que consolidó su dominio en el circuito estadounidense.

Power Ranking del GP de Miami

Pos. Piloto Equipo Puntuación 1 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 9.4 2 Lando Norris McLaren 9.0 3 Franco Colapinto Alpine 9.0 4 Max Verstappen Red Bull Racing 8.6 5 Sergio Pérez Cadillac 7.6 6 Carlos Sainz Jr. Williams 7.4 7 Oscar Piastri McLaren 7.2 8 Charles Leclerc Ferrari 7.2 9 Fernando Alonso Aston Martin 6.8 10 Oliver Bearman Haas 6.8

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