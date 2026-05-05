La Liga Panameña rompe el silencio: investigación en marcha tras la polémica por amaño

El organismo informó que actuó de oficio y activó sus protocolos internos para analizar lo sucedido y recopilar información relevante.

La polémica jugada de Calderón | Captura video: Tigo Sports

La Liga Panameña de Fútbol decidió iniciar una investigación tras los hechos ocurridos en el cierre de la primera fase del campeonato. El encuentro entre Alianza FC y Sporting San Miguelito generó dudas por su desenlace.

El organismo informó que actuó de oficio y activó sus protocolos internos. Entre las medidas adoptadas se encuentra la intervención de su Unidad de Integridad para analizar lo sucedido y recopilar información relevante.

La LPF busca determinar si las acciones registradas en el partido se ajustan a los estándares de competencia. En su postura institucional, remarcó la importancia de preservar la credibilidad del torneo.

El foco principal se sitúa en una jugada en los minutos finales que derivó en el resultado definitivo. La acción involucró al portero José Calderón, lo que elevó el nivel de discusión dentro del entorno deportivo.

Desde la liga se indicó que el proceso será exhaustivo. Además, se contempla la posibilidad de trasladar el caso a la Federación Panameña de Fútbol para su evaluación disciplinaria.

Por su parte, el Sporting San Miguelito expresó preocupación por lo ocurrido. El club comunicó que realizó presentaciones formales ante las autoridades correspondientes para que el caso sea analizado.

Finalmente, José Calderón rechazó las acusaciones y sostuvo que se trató de una acción propia del juego. Mientras avanza el proceso, la LPF mantiene su postura de esclarecer los hechos y garantizar la transparencia.

Antecedentes recientes que marcaron la integridad del fútbol panameño

El contexto del fútbol en Panama aporta elementos clave para entender la actual polémica. En 2023, un entrenador de la liga local denunció públicamente posibles arreglos de partidos tras un final controvertido en su encuentro. Aquella acusación encendió alertas sobre la transparencia de la competencia y generó debate en el entorno deportivo.

Un año después, en 2024, la situación tomó un giro más concreto cuando autoridades panameñas realizaron detenciones vinculadas a redes de amaño de partidos. Entre los implicados figuraban dos jugadores y un exjugador, en un caso que evidenció la existencia de pagos destinados a influir en resultados. Estos antecedentes recientes refuerzan la necesidad de controles más estrictos y explican la sensibilidad con la que se analiza cualquier episodio similar en la actualidad.

Señalamientos internos tras la polémica en el Alianza vs Sporting

La acción generó sospechas inmediatas, pero la situación escaló cuando algunos de sus propios compañeros expresaron públicamente sus dudas. El delantero Gustavo Herrera manifestó su malestar en redes sociales, mientras que Marlon Ávila también cuestionó la jugada de forma directa.

Estos señalamientos internos dieron una dimensión mayor al caso, ya que no solo provinieron del análisis externo, sino del propio vestuario. Además, el resultado tuvo impacto en la clasificación, ya que aseguró el pase de Alianza a la siguiente fase, lo que incrementó la relevancia del episodio dentro del campeonato.

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