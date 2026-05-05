Atención Colombia: Uzbekistán realiza un campamento de entrenamiento previo al Mundial 2026

El rival de Colombia en el debut mundialista, Uzbekistán, se concentrará previo al Mundial para realizar un campamento de entrenamiento adicional.

Fabio Cannavaro DT del rival de Colombia | Justin Tallis/AFP

Poco a poco se va a acortando el tiempo para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026. La Selección Colombia es una de las grandes señaladas a poder dar una sorpresa en la cita orbital. No obstante, su primer reto será superar la fase de grupos que integra con Portugal, República Democrática del Congo y Uzbekistán.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo debutarán el miércoles 17 de junio en el Estadio Azteca ante Uzbekistán a partir de las nueve de la noche, horario colombiano. Seis días después, también en territorio mexicano, pero está vez en Guadalajara, específicamente en el Estadio Akron, los ‘cafeteros’ medirán fuerzas ante la República Democrática del Congo.

Tras enfrentar a una debutante en un Mundial y a una selección que hace más de 50 años había hecho parte de la cita orbital, pero bajo otro nombre, los colombianos tendrán su reto mayor. El sábado 27 de junio, en el Hard Rock Stadium de Miami, Colombia y Portugal protagonizarán uno de los partidos más llamativos de la fase de grupos del Mundial 2026.

Uzbekistán no pierde tiempo ante del Mundial 2026

El director técnico italiano, Fabio Cannavaro, de Uzbekistán tiene todas sus energías puestas en dar un golpe en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Más allá de que en el papel puede ser el rival de menos calibre en el grupo K, el entrenador europeo busca transmitir toda su experiencia para dar la sorpresa.

Dicho eso y en este orden de ideas. El rival del debut mundialista de Colombia ha anunciado oficialmente que realizará un campamento de entrenamiento del 6 al 26 de mayo en Tashkent. En ese periodo de tiempo, la selección asiática disputará una serie de partidos amistosos ante clubes de la Superliga de Uzbekistán a puerta cerrada.

Fabio Cannavaro ha citado a 40 futbolistas para ir puliendo la convocatoria de Uzbekistán que representará al país debutante en la cita orbital en el próximo campeonato mundial. Cuatro porteros, 14 defensas, 12 mediocampistas y 10 delanteros, integran la nómina que se concentrará durante 20 días en la previa mundialista.

Convocatoria de Uzbekistán | @UzbekistanFA

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