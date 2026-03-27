¿Max Verstappen tira la toalla en la temporada 2026? “No espero ningún milagro”

Max Verstappen quedó en séptimo en las primeras prácticas en el Gran Premio de Japón, mientras que en las FP2 apenas alcanzó el décimo puesto

Max Verstappen, resignado con el nivel de Red Bull | Reuters

Todo parece indicar que ni el propio Max Verstappen mantiene esperanzas reales de competir por su pentacampeonato mundial en 2026, debido a la notable diferencia de rendimiento entre su RB22 y los monoplazas de Mercedes, Ferrari y McLaren. Este panorama ha generado una actitud claramente pesimista en el piloto neerlandés de cara al próximo Gran Premio de Japón, que se celebrará este sábado 28 de marzo, donde las expectativas no parecen jugar a su favor.

El arranque en territorio nipón tampoco ofreció señales alentadoras para ‘Mad Max’. Durante las primeras prácticas se ubicó en la séptima posición, mientras que en la segunda sesión apenas logró el décimo mejor tiempo en el Circuito de Suzuka. Los resultados registrados el lunes 27 de marzo (26 de marzo en Latinoamérica) reflejan un inicio complicado y refuerzan las dudas sobre el verdadero nivel competitivo de la escudería de las bebidas energéticas en esta etapa de la temporada.

“No encontramos un buen equilibrio en ningún sitio. Así que, por nuestra parte, queda mucho trabajo por hacer para entender por qué tenemos este tipo de problemas tan grandes en este momento. Así que sí, no ha sido un buen día”, declaró Max Verstappen frente a los medios de comunicación. “Intentas corregir una cosa, pero entonces te sale otra”.

Uno de los principales inconvenientes que enfrentó Max Verstappen se presentó durante la segunda sesión de prácticas libres (FP2), donde tuvo que lidiar con un subviraje extremo que comprometió seriamente su rendimiento en pista. A este problema se sumó un incidente con Franco Colapinto, quien le obstaculizó el paso en la rápida curva 130R, agravando aún más un panorama que ya lucía poco alentador de cara a la carrera del Gran Premio de Japón de este fin de semana.

No obstante, lo que más inquieta al piloto neerlandés es la falta de claridad dentro del equipo de Milton Keynes respecto al origen de los problemas mecánicos que afectan al RB22. Esta incertidumbre técnica, en plena temporada, enciende las alarmas dentro de la escudería y deja en evidencia que aún no cuentan con respuestas concretas para revertir la situación.

“No espero que veamos milagros de la noche a la mañana, son problemas que en estos momentos son muy difíciles de resolver. Lo primero que debemos entender es de dónde vienen nuestros problemas”, sentenció.

Laurent Mekies, director de Red Bull, reconoció abiertamente que el equipo atraviesa dificultades, luego de que Max Verstappen e Isack Hadjar finalizaran la jornada en las posiciones 10.ª y 15.ª, respectivamente, a más de 1.3 segundos del líder. A pesar de estos resultados discretos, el jefe de la escudería optó por respaldar a sus pilotos, al señalar que el problema no radica en su desempeño, sino en que el equipo aún no ha logrado proporcionarles un monoplaza acorde a sus capacidades.

“Estamos muy lejos, nos falta bastante rendimiento. Creo que también se puede oír en los comentarios de nuestros pilotos. Hasta ahora no hemos podido darles un coche con el que pudieran atacar. Así que tenemos bastantes cosas fundamentales que resolver por nuestra parte”, indicó Mekies para Sky Sports Germany.

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