Fuerte accidente de Charles Leclerc provoca bandera roja y detiene el GP de Italia

El piloto de Ferrari perdió el control en la Parabólica y terminó contra las barreras; salió por su propio pie y sin lesiones

El accidente de Leclerc detuvo la carrera por 40 minutos | Reuters

El Gran Premio de Italia 2026 tuvo un inicio accidentado en Monza después de que Charles Leclerc sufriera un fuerte choque en la tercera vuelta de la carrera, provocando una bandera roja y una interrupción de 20 minutos. El piloto de Ferrari perdió el control de su monoplaza a alta velocidad y terminó contra las barreras de protección de la Parabólica.

El monegasco se encontraba peleando por la cuarta posición con Oscar Piastri cuando sufrió un repentino sobreviraje al atravesar una de las curvas más rápidas del circuito. Perdió la parte trasera del Ferrari, intentó corregir el movimiento, hizo un trompo y salió hacia la grava antes de impactar con fuerza contra las protecciones exteriores.

Pese a la violencia del accidente y a los importantes daños que sufrió el monoplaza, la Fórmula 1 confirmó que Leclerc se encuentra bien. El piloto pudo abandonar el Ferrari por sus propios medios y se retiro del circuito caminando, antes de sentarse sobre el césped detrás de la barrera para esperar las asistencias.

Huge impact for Charles 🎥



A reminder that he's out of the car and okay#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/AYTRyQn0gI — Formula 1 (@F1) September 6, 2026

En un primer momento, dirección de carrera desplegó el Safety Car, pero los daños ocasionados en la pista obligaron a mostrar la bandera roja. Los oficiales trabajaron en la reparación de las protecciones y la carrera permaneció detenida alrededor de 40 minutos antes de poder preparar la reanudación.

El abandono representó un duro golpe para Ferrari en su Gran Premio de casa, después de un comienzo de carrera que ya había generado tensión entre sus dos pilotos. Durante la largada, Leclerc y Lewis Hamilton rodaron lado a lado y el británico terminó fuera de la pista, perdió varias posiciones y posteriormente mostró su molestia por radio.

En la zona delantera, George Russell y Pierre Gasly peleaban por el liderato, mientras Max Verstappen, Franco Colapinto y Oscar Piastri se mantenían entre los primeros lugares. Sergio Pérez, por su parte, aparecía en la 17ª posición cuando la carrera quedó neutralizada por el accidente de Leclerc.

Te puede interesar