Resultados de loterías de Boyacá y Cauca: números que cayeron y ganadores | 5 de septiembre de 2026

Los sábados son un día especial para la suerte en Colombia por la Lotería de Boyacá y su enorme premio mayor.

Resultados. – Lotería Boyacá.

Es sábado es un día bien especial para los juegos de azar. Desde hace años, la Lotería de Boyacá se ha consolidado como una de las actividades de suerte que mejores premios promete, así que siempre genera una gran expectativa para los sorteos de los sábados. Además, la variedad de chances deja ganadores repartidos en todo el país a través de distintas modalidades de aciertos.

Lotería de Boyacá

Resultados. – Lotería de Boyacá. Resultados. – Lotería de Boyacá.

Resultados. – Lotería de Boyacá. Resultados. – Lotería de Boyacá.

Lotería de Cauca

Resultados. – Lotería de Cauca.

Resultados de chances

Cafeterito Noche: 7596-6

7596-6 Astro Luna: 5830 – Libra

5830 – Libra Caribeña Noche: 3761

3761 Sinuano Noche: 8153-9

8153-9 Dorado Noche: 3760-1

3760-1 Chontico Noche: 4862-6

4862-6 Pick 4: 5260

5260 Pick 3: 292

292 Pijao de Oro: 8449-7

8449-7 Motilón Noche: 3655-5

3655-5 Fantástica Noche: 1818

1818 Culona Noche: 6943

6943 Paisita Noche: 3612

Procedimiento para reclamar premios de loterías

El procedimiento de cobro puede ser distinto según el juego de azar en el que se participó, ya que cada compañía puede tener distintos lineamientos. Los pasos para reclamar un premio están consignados en el reglamento específico del juego, que suele estar impreso en el reverso del billete y también en el sitio web oficial.

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Lo que se suele ver es que los organizadores definen un tope que se puede cobrar en cualquier punto de venta autorizado. Si se supera el límite, la persona deberá cumplir con otros requisitos como documentación o visita a una oficina especializada para dar trámite bajo cierto protocolos de seguridad y liquidación de impuestos.

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