Pico y placa en Bogotá para este 7 de septiembre de 2026: horarios, restricciones y vehículos exentos

Consulte cuáles serán las restricciones de pico y placa, en suelo bogotano, para este lunes 7 de septiembre.

Pico y placa | @SectorMovilidad

Inicia otra semana más, la segunda de septiembre, con el famoso pico y placa. Sin duda, es una de las medidas más importantes a tener en cuenta, por lo que infringir la norma puede costar muy caro. A través de Claro Sports, consulte todo lo que debe saber rumbo a este 7 de septiembre.

Vehículos con pico y placa en Bogotá para este lunes, 7 de septiembre de 2026

El pico y placa, para el primer día laboral de la semana, será para las matrículas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0 de vehículos particulares. Esto corresponde por ser día impar. De lo contrario, las placas finalizadas en 1, 2, 3, 4 y 5 sí tendrán luz verde para transitar por las calles bogotanas.

Horario del pico y placa en Bogotá

El horario está establecido desde hace tiempo y no presentará variaciones hasta ahora. La medida empieza a regir entre las 6:00 de la mañana y las 9:00 de la noche. Salvo excepciones, en caso de que le toque el pico y placa, deberá buscar otros medios alternos para desplazarse en la ciudad.

Excepciones al pico y placa en Bogotá

Motocicletas, así como vehículos de motor eléctrico, no aplican en la obligación. Hay personas que pueden transitar con un permiso especial, siempre y cuando sean población en condición de discapacidad, cumplan labores de atención médica, sean de prensa o destinen servicios básicos. De lo contrario, otro método es el pago de pico y placa solidario.

Multas y sanciones por incumplir el pico y placa

Pasar por alto esta medida podrá salir muy caro. El comparendo estipulado es de 15 salarios mínimos legales diarios vigentes ($875.452 pesos colombianos). Existen otras consecuencias, tales como la inmovilización del vehículo y el pago de otros valores por grúa y el parqueo en patios.

Te puede interesar: