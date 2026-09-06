Resultado de Baloto y Revancha: consulte los números que cayeron hoy | 5 de septiembre de 2026
Consulte cuáles fueron los números ganadores del reciente sorteo de Baloto y Revancha, celebrado este sábado 5 de septiembre.
De nuevo, Baloto desató la expectativa entre miles de participantes. El premio mayor más jugoso de Colombia, para más suspenso, crece su acumulado después de que nadie diera en el clavo. A través de Claro Sports, consulte cómo quedaron los resultados de este sábado 5 de septiembre.
Resultados del Baloto hoy, 5 de septiembre de 2026
- Números ganadores: 11 – 12 – 17 – 28 – 31 – 15
- Nuevo acumulado: $57.200 millones de pesos.
Resultados de Revancha hoy, 5 de septiembre de 2026
- Números ganadores: 02 – 03 – 14 – 19 – 33 – 01
- Nuevo acumulado: $2.800 millones de pesos.
Metodología de Baloto
El juego tiene mucha sencillez. Usted debe escoger cinco números entre el 1 y 45, además de una súperbalota entre 1 y 16. Entre más coincidencias logre de cara al resultado, su premio será más gordo. Si logra atinarle a todos los dígitos, será el afortunado de llevarse el monto mayor. Dicho acumulado crecerá a medida de que no se entregue ese monto. Baloto es el juego principal, pero opcionalmente usted podrá participar en Revancha a cambio de un valor adicional.
¿Dónde adquirir el tiquete de Baloto?
Hay varios establecimientos autorizados. Van desde comercios de trámites, farmacias, supermercados, almacenes de cadena y tiendas de barrio identificadas con el logotipo del juego. Súmele la plataforma web, donde podrá registrarse y hacer su pronóstico.