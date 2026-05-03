Gasly y Hadjar desatan el caos en Miami con dos accidentes simultáneos

Dos incidentes en la vuelta 6 provocaron el safety car mientras Leclerc lideraba y Pérez remontaba desde el fondo en el GP de Miami 2026

Los dos franceses quedaron fuera de la carrera en Estados Unidos | Fórmula 1

La vuelta 6 del Gran Premio de Miami 2026 desató un momento caótico con dos accidentes simultáneos que obligaron a la salida inmediata del safety car al circuito. En cuestión de segundos, Isack Hadjar y Pierre Gasly quedaron fuera tras impactos fuertes en distintos puntos del trazado, en un inicio de competencia que ya venía condicionado por incidentes previos en la largada.

El primero en perder el control fue el Red Bull, entrando a la chicana de la curva 14 antes de la recta larga. El galo golpeó el muro interior. El impacto alteró la dirección de su monoplaza y lo dejó sin control, lo que provocó un segundo golpe directo contra la barrera exterior. El choque terminó con su carrera de inmediato.

Hadjar OUT! ❌



He clips the kerb and heads straight to the wall ⬇️#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/WszYjILIJb — Formula 1 (@F1) May 3, 2026

La reacción de Hadjar fue inmediata y evidente. Dentro del cockpit, el francés descargó su frustración golpeando el volante en repetidas ocasiones antes de salir del auto. Sin reportar daños físicos, caminó fuera de la pista visiblemente molesto por el error que lo dejó fuera en las primeras vueltas, tras largar desde el pitlane por una descalificación de la qualy.

Al mismo tiempo, en la parte final del circuito, Pierre Gasly protagonizó un accidente aún más aparatoso tras intentar superar por el exterior a Liam Lawson en la curva 17. El piloto de Racing Bulls bloqueó los frenos en la entrada y terminó haciendo contacto con el Alpine, lo que desestabilizó por completo el coche del francés.

Over goes Gasly's Alpine! 😱



Both Pierre and Liam Lawson were OK after this collision in Miami 👇#F1 #MiamiGP pic.twitter.com/8b4bfSaJLU — Formula 1 (@F1) May 3, 2026

El impacto provocó que el monoplaza de Gasly diera un giro completo sobre sí mismo y volcara antes de quedar detenido sobre la barrera. A pesar de la gravedad del incidente, reportó de inmediato por radio que se encontraba bien y logró salir del auto, lo que evitó consecuencias mayores en un accidente de alto riesgo.

En ese momento, Charles Leclerc lideraba la carrera y Lando Norris rebasó a Kimi Antonelli para hacerse de la segunda posición, justo antes del safety car. En la parte media de la clasificación, y aprovechando los accidentes Sergio Pérez remontó de la posición 20 a la 13, acercándose a su mejor resultado con Cadillac.

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