¿Quién es el eliminado de La Casa de los Famosos Colombia 2026 hoy, 3 de mayo?

Siga todos los detalles de una nueva gala de eliminación, que marcará un precedente en el reality del Canal RCN este domingo.

La Casa de los Famosos | Canal RCN.

Los domingos son días de eliminación. Cada vez quedan menos participantes en el famoso reality que se emite por las noches a través de RCN. La semana pasada le tocó el turno a la actriz Aura Cristina Geithner y los colombianos sentenciarán el destino de otra celebridad. A través de Claro Sports, podrá enterarse de los detalles sobre quién abandonará el programa y los que ingresan al “top 7” del espacio de entretenimiento.

¿Quién quedó eliminado de La Casa de los Famosos Colombia?

Por lo pronto, esta noche se definirá quién saldrá del famoso reality. La placa de nominados a abandonar el programa es la siguiente:

Mariana Zapata.

Alejandro Estrada.

Tebi Bernal.

Valentino Lázaro.

Alexa Torrex.

¿Cómo salvar a un participante de La Casa de los Famosos?

Las votaciones se logran a través del sitio web oficial del programa en el Canal RCN. Debe seguir al pie de la letra las siguientes instrucciones:

Registrarse en la plataforma oficial con su correo y clave.

Ir a la sección “Participa en nuestras votaciones: elige aquí”.

Dar click en la opción “Interactúa con nosotros”.

Seleccionar al famoso por el que desea votar (a quién desea salvar).

¿A qué hora empieza la gala de eliminación de La Casa de los Famosos Colombia?

Las votaciones estarán abiertas hasta que inicie la ceremonia. Tiene todo el día para salvar a su participante favorito. La gala se llevará culminando el programa, cerca de las 10:00 p.m. (hora COL).

¿Cómo y dónde ver en vivo por TV y online La Casa de los Famosos Colombia?

Usted podrá ver cada episodio de La Casa de los Famosos a través del Canal RCN. Las galas de eliminación son todos los domingos a partir de las 8:00 p.m. (hora COL) después del Noticiero. Otra opción para ver la gala es en la app oficial, y de hecho allí podrá seguir todo lo que ocurra en la casa durante las 24 horas.

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