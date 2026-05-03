La Fórmula 1 apunta al regreso de los motores V8 para el 2031

La máxima categoría volvería a este tipo de motores cuando realicen un nuevo cambio en el reglamento

Habría nuevo cambio de motores en la Fórmula 1 para el 2031. | Reuters.

La Fórmula 1 podría volver a escuchar el sonido de los motores V8 a partir de 2031. Mohammed ben Sulayem, presidente de la FIA, aseguró que el organismo tiene la intención de recuperar este tipo de unidades de potencia en el próximo cambio grande de reglamento, como parte de una apuesta por motores menos complejos, más ligeros y con menor dependencia eléctrica.

Los V8 salieron de la Fórmula 1 al final de la temporada 2013, cuando la categoría dio paso a los motores V6 turbohíbridos en 2014. Desde entonces, la F1 ha mantenido una ruta marcada por la electrificación, aunque el reglamento de 2026 abrió un nuevo debate por el peso que tiene la gestión de la energía eléctrica en el rendimiento de los autos.

La normativa actual contempla unidades de potencia con una distribución cercana al 50% entre energía eléctrica y motor de combustión, además del uso de combustible 100% sostenible. La propia FIA explicó que el reglamento de 2026 aumentó el aporte eléctrico, eliminó el MGU-H y buscó mantener el espectáculo con motores V6 de alto rendimiento.

Sin embargo, los primeros ajustes al nuevo reglamento reflejaron las dudas dentro del paddock. La FIA realizó cambios para atender problemas de gestión de energía, quejas de pilotos y preocupaciones de seguridad tras las primeras carreras de la temporada 2026.

De acuerdo con Ben Sulayem, el regreso de los V8 podría darse incluso en 2030 si cuatro de los seis fabricantes de unidades de potencia apoyan la propuesta. En caso contrario, la FIA podría impulsarlo para 2031, cuando se abra el siguiente ciclo reglamentario. La idea contempla motores con una electrificación mínima y con combustibles sostenibles, no un regreso exacto al pasado.

El presidente de la FIA defendió el cambio por tres puntos principales: sonido, menor complejidad y reducción de peso. Aunque antes había planteado la posibilidad de recuperar los V10, la opción de los V8 parece ganar fuerza porque sería más viable dentro del camino técnico y económico que busca la categoría.

¿Por qué la F1 quiere volver a los motores V8?

El debate nace por la complejidad de los motores híbridos actuales y por la forma en que la gestión de batería ha influido en las carreras. Para la FIA, un motor más sencillo podría reducir costos, facilitar el trabajo de los fabricantes y recuperar parte del espectáculo sonoro que muchos aficionados relacionan con etapas anteriores de la Fórmula 1.

El posible regreso de los V8 también marcaría un cambio de enfoque. La F1 ya no quiere que su futuro reglamento dependa por completo de las tendencias de la industria automotriz, como ocurrió cuando el campeonato apostó por una mayor electrificación para atraer a fabricantes interesados en esa tecnología.

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