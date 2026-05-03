El A. Carraro DOC Conegliano se queda con el tercer lugar de la CEV Champions League de voleibol femenil

El A. Carraro DOC Conegliano aseguró el tercer puesto de la CEV Champions League 2025-26 de voleibol femenil tras vencer con autoridad al Savino Del Bene Scandicci por marcador de 3-0. El conjunto italiano impuso condiciones desde el arranque del partido, llevándose el primer set con claridad por 25-16, lo que le permitió tomar el control del encuentro. En el segundo parcial, el duelo fue más equilibrado, con intercambios más cerrados, pero Conegliano supo mantener la ventaja en los momentos clave para cerrarlo 26-24. Ya en el tercer set, la intensidad se mantuvo y nuevamente el cierre fue apretado, aunque el equipo logró definirlo 27-25 para quedarse con la medalla de bronce.

La actuación individual más destacada fue la de Isabelle Haak, quien fue nombrada la Jugadora Más Valiosa del encuentro. Así se definió el duelo por el tercer lugar, en el que Conegliano mostró solidez para subir al podio continental.

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