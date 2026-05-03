Barcelona y Olympique Lyonnais se citan en la final de Champions League Femenil 2026

Las culés y las Leonas volverán a pelear por el título europeo el próximo 23 de mayo en el Ullevaal Stadion de Oslo

Barcelona y Olympique Lyonnais, la final de la Champions League Femenil. | Reuters

Barcelona y Olympique Lyonnais jugarán por cuarta vez una final de Champions Femenil, ahora en el Ullevaal Stadion de Oslo. Barcelona y Olympique Lyonnais volverán a verse las caras en una final de la Champions League Femenil, ahora en la edición 2026, el próximo sábado 23 de mayo. El duelo en Oslo reunirá a dos de los clubes que han marcado la historia reciente del torneo y que llegan después de superar unas semifinales de alto voltaje.

El Barcelona selló su pase tras derrotar 4-2 al Bayern Munich en el Camp Nou, resultado que dejó el global 5-3 a favor del conjunto catalán. Con esa victoria, las culés confirmaron su presencia en la final y mantuvieron viva la posibilidad de sumar otra corona europea a su palmarés, mientras que el Olympique Lyonnais va por su novena Champions, tras dejar en el camino al Arsenal con marcador global de 4-3 en el Groupama Stadium

¿Cuándo y dónde es la final de la Champions League Femenil 2026?

La final de la UEFA Women’s Champions League 2026 se jugará el sábado 23 de mayo en el Ullevaal Stadion de Oslo, Noruega. UEFA confirmó que el partido está programado para las 18:00 horas CEST, es decir, 10:00 horas del centro de México.

El Ullevaal Stadion, con capacidad cercana a los 28,000 espectadores, será sede por primera vez de una final de clubes femenil de la UEFA en Noruega. El inmueble, casa habitual de las selecciones femenil y varonil de Noruega, ya había recibido finales de la Euro Femenina en 1987 y 1997.

Del otro lado estará el Olympique Lyonnais, que avanzó tras vencer al Arsenal en el Groupama Stadium con un global de 4-3. Las Leonas buscan su novena Champions League Femenil, después de dejar en el camino a las vigentes campeonas en una eliminatoria que se definió en la vuelta.

El cruce tendrá un peso histórico, ya que Barcelona y Lyon ya se enfrentaron tres veces en la final del torneo. Las francesas ganaron las definiciones de 2019 y 2022, mientras que las catalanas se impusieron en 2024, cuando derrotaron 2-0 al Lyon en Bilbao.

La rivalidad también explica el dominio de ambos clubes en la última década. De las últimas 10 ediciones, Lyon ganó seis y Barcelona conquistó tres; la restante fue para Arsenal en 2025. UEFA ubica al Lyon como el club más ganador de la historia con ocho títulos, mientras que Barcelona suma tres y, si gana en Oslo, alcanzará al Frankfurt en el segundo lugar histórico con cuatro coronas.

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