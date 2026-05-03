Xelajú MC vs Marquense en vivo Liga de Guatemala 2026: partido de vuelta de los cuartos de final

Sigue el minuto a minuto del partido entre Xelajú MC y Marquense por los cuartos de final del Torneo Clausura de Guatemala.

Xelajú Marquense, Liga Guatemala, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Municipal y Guastatoya, válido por la vuelta de los cuartos de final del Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala! El Estadio El Trébol es el escenario de este duelo donde los escarlatas buscan confirmar su clasificación a semifinales, mientras que Guastatoya necesita remontar un 1-0 en contra para seguir con vida en el torneo.

Municipal cerró la fase regular en la segunda posición con 38 puntos, producto de once victorias, cinco empates y seis derrotas. El equipo de Mario Acevedo llega en su mejor momento: tres triunfos consecutivos ante Mixco, Marquense y Comunicaciones respaldan su condición de candidato. Para este partido de vuelta no podrá contar con José Morales, expulsado en el cierre del partido de ida tras incidentes entre jugadores de ambos equipos.

Guastatoya terminó séptimo con 31 puntos y clasificó a la liguilla tras asegurar la permanencia. El equipo enfrenta este cruce en una situación interna compleja: el técnico Pablo Centrone presentó su renuncia horas antes del partido de ida tras un conflicto interno, y Luis Pedro Molina asumió de manera interina. Para la vuelta tampoco estará Escobar, expulsado en el mismo altercado que Morales. Con un gol de desventaja y sin su entrenador titular, los Pecho Amarillo necesitan una reacción para mantenerse con vida en el torneo.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Xelajú MC vs Marquense hoy domingo 3 de mayo de 2026?

El encuentro entre Xelajú y Marquense está programado para el domingo 3 de mayo a las 19:00 horas y se disputará en el Estadio Mario Camposeco. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de Tigo Sports.

Alineaciones del Xelajú MC vs Marquense para la vuelta de los cuartos de final, al momento

Xelajú MC no contará con Antonio de Jesús López, ya que fue expulsado en la ida; mientras que Marquense no tiene futbolistas sancionados para la vuelta de los cuartos de final de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Roberto Hernández y Omar Arellano no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Xelajú MC : Nery Lobos; Widvin Tebalan, Kevin Ruiz, Javier González, Manuel Romero; Jorge Aparicio, Raúl Calderón, Juan Cardona, Yair Jaén; Elmer Cardoza y Harim Quezada. DT : Roberto Hernández.

: Nery Lobos; Widvin Tebalan, Kevin Ruiz, Javier González, Manuel Romero; Jorge Aparicio, Raúl Calderón, Juan Cardona, Yair Jaén; Elmer Cardoza y Harim Quezada. : Roberto Hernández. Marquense: Javier Colli; Elvi Elington, Fernando Fuentes, Oscar Linton, Marco Rodas; Josué Cano, David Chuc, Dylan Flores; Renato Mencía, Andy Ruiz y Carlos Estrada. DT: Omar Arellano.

Antecedentes del Xelajú MC vs Marquense y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos cinco encuentros que disputaron Xelajú vs Marquense:

30 de abril de 2026 | Marquense 1-1 Xelajú | Torneo Clausura

| Torneo Clausura 1 de abril de 2026 | Marquense 1-0 Xelajú | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 15 de febrero de 2026 | Xelajú 4-2 Marquense | Torneo Clausura 2026

| Torneo Clausura 2026 5 de noviembre de 2025 | Marquense 1-0 Xelajú | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 31 de agosto de 2025 | Xelajú 3-1 Marquense | Torneo Apertura 2025

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