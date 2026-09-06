Arsenal vs Chelsea en vivo la Premier League 2026: resultado y goles de la jornada 3

¡¡¡BUENOS DÍAS!!!

Arsenal y Chelsea se enfrentan este domingo 6 de septiembre en el Emirates Stadium por la jornada 3 de la Premier League 2026-27. Los dos clubes llegan al partido con seis puntos después de ganar sus primeros dos encuentros del campeonato, por lo que el resultado tendrá efecto directo en la parte alta de la clasificación.

El Arsenal inició la defensa del título con un 3-0 sobre Coventry City y después venció 1-0 al Aston Villa. Chelsea comenzó el ciclo de Xabi Alonso con un 3-2 ante Fulham y un 4-3 frente al Brighton. Los Gunners llegan en el segundo puesto y los Blues en la cuarta posición.

El encuentro también enfrenta a Mikel Arteta con Xabi Alonso. Arsenal busca extender una racha de nueve partidos de Premier League sin derrota frente al Chelsea, mientras que el club de Stamford Bridge intenta conseguir su primer triunfo de liga en el Emirates Stadium desde agosto de 2021. Así que no se despeguen de este minuto a minuto de Claro Sports que promete ser sensacional.