Arsenal vs Chelsea en vivo la Premier League 2026: resultado y goles de la jornada 3
Sigue todas las acciones de este vibrante partido desde la cancha del Emirates Stadium
¿Dónde ver el Arsenal vs Chelsea en vivo? Canales de TV y streaming online
En México, el Arsenal vs Chelsea tendrá transmisión a través de FOX en televisión de paga, mientras que en Claro Sports tendremos nuestro tradicional minuto a minuto y toda la cobertura.
Alineaciones del Arsenal vs Chelsea para la jornada 3, al momento
Todo está listo en el Emirates Stadium para este vibrante partido, en el que ambos técnicos echarán mano de sus mejores hombres disponibles.
Arsenal: David Raya; Ben White, Ezri Konsa, Gabriel Magalhães, Riccardo Calafiori; Declan Rice, Myles Lewis-Skelly; Bukayo Saka, Martin Odegaard, Christos Tzolis; y Kai Havertz.
Chelsea: Emiliano Martínez; Wesley Fofana, Maxence Lacroix, Levi Colwill; Pedro Neto, Reece James, Roméo Lavia, Jorrel Hato; Cole Palmer, Morgan Rogers; y João Pedro.
¿A qué hora inicia el Arsenal vs Chelsea hoy 6 de septiembre de 2026?
El Arsenal vs Chelsea se jugará este domingo 6 de septiembre a las 09:30 horas, tiempo del centro de México. El partido tendrá como sede el Emirates Stadium de Londres y corresponde a la tercera fecha de la temporada 2026-27.
Arsenal llega después de mantener su portería sin gol en sus dos primeros partidos. Chelsea, por su parte, suma siete anotaciones a favor y cinco en contra después de las victorias contra Fulham y Brighton.
¡¡¡BUENOS DÍAS!!!
Arsenal y Chelsea se enfrentan este domingo 6 de septiembre en el Emirates Stadium por la jornada 3 de la Premier League 2026-27. Los dos clubes llegan al partido con seis puntos después de ganar sus primeros dos encuentros del campeonato, por lo que el resultado tendrá efecto directo en la parte alta de la clasificación.
El Arsenal inició la defensa del título con un 3-0 sobre Coventry City y después venció 1-0 al Aston Villa. Chelsea comenzó el ciclo de Xabi Alonso con un 3-2 ante Fulham y un 4-3 frente al Brighton. Los Gunners llegan en el segundo puesto y los Blues en la cuarta posición.
El encuentro también enfrenta a Mikel Arteta con Xabi Alonso. Arsenal busca extender una racha de nueve partidos de Premier League sin derrota frente al Chelsea, mientras que el club de Stamford Bridge intenta conseguir su primer triunfo de liga en el Emirates Stadium desde agosto de 2021. Así que no se despeguen de este minuto a minuto de Claro Sports que promete ser sensacional.