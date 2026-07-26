F1: así queda la tabla de posiciones de pilotos y constructores del Gran Premio de Hungría 2026

Kimi Antonelli continúa como líder del campeonato mundial de la Fórmula 1, sin embargo el piloto de Mercedes ha comenzado a perder puntos importantes

Lando Norris conquista el Gran Premio de Hungría 2026 | Reuters

Lando Norris conquistó el Gran Premio de Hungría 2026 tras una carrera estratégica en el Hungaroring y, en 70 vueltas, McLaren volvió a imponer el mejor ritmo este domingo 25 de julio. El británico recuperó el liderato después de la secuencia final de paradas en los boxes y administró la ventaja hasta la bandera a cuadros para firmar su primer triunfo de la temporada. Max Verstappen finalizó en la segunda posición después de extender al máximo el rendimiento de los neumáticos blandos, mientras Andrea Kimi Antonelli aseguró el tercer escalón del podio con una actuación sólida que fortaleció su liderato en el campeonato.

La competencia cambió de rumbo en el tramo decisivo tras el abandono de Oscar Piastri por una falla en la caja de cambios, incidente que provocó un Virtual Safety Car y permitió nuevas estrategias entre los punteros. Ferrari apostó por neumáticos blandos para Lewis Hamilton y Charles Leclerc, pero el británico recibió una penalización de cinco segundos por exceder el límite de velocidad en el pit lane. La sanción resultó decisiva, ya que Leclerc lo superó en la clasificación final para quedarse con la cuarta posición, mientras Hamilton cayó al quinto puesto.

La carrera también dejó un nuevo golpe para Cadillac. Sergio ‘Checo’ Pérez, quien arrancó desde el pit lane tras modificaciones en la suspensión de su monoplaza, abandonó por una nueva falla en ese mismo componente, mientras Valtteri Bottas tampoco pudo completar la prueba. Franco Colapinto cruzó la meta en el decimoquinto lugar después de una estrategia que lo dejó atrapado durante gran parte de la competencia detrás de Lance Stroll, en una jornada donde adelantar resultó especialmente complicado en el trazado húngaro.

F1: ¿En qué lugar quedó Checo Pérez en el Gran Premio de Hungría 2026?

Checo Pérez volvió a marcharse con las manos vacías del Gran Premio de Hungría 2026 tras sufrir una nueva falla mecánica en su Cadillac. Cuando el piloto mexicano buscaba completar una carrera de recuperación después de arrancar desde el pit lane, la suspensión delantera izquierda de su monoplaza cedió en la vuelta 51, lo que lo obligó a regresar lentamente a los pits para abandonar de forma definitiva. El tapatío quedó clasificado en la posición 21 tras completar únicamente dos vueltas más que Valtteri Bottas, quien también abandonó previamente.

El nuevo abandono representó otro duro golpe para el conductor mexicano y para Cadillac, que volvió a exhibir problemas de fiabilidad en una carrera donde el mexicano nunca tuvo posibilidades de pelear por posiciones importantes. La escudería estadounidense sufrió un doble retiro en el Hungaroring y prolongó una racha de malos resultados, mientras Checo Pérez cerró otro fin de semana marcado por las complicaciones mecánicas que comenzaron desde las prácticas y continuaron hasta este fin de semana.

Gran Premio de Hungría 2026 F1: ranking de pilotos y constructores

Clasificación de pilotos

Pos. Piloto Puntos 1 Kimi Antonelli 219 2 Lewis Hamilton 169 3 George Russell 160 4 Charles Leclerc 138 5 Lando Norris 128 6 Max Verstappen 109 7 Oscar Piastri 92 8 Isack Hadjar 68 9 Liam Lawson 43 10 Pierre Gasly 42 11 Arvid Lindblad 23 12 Franco Colapinto 19 13 Oliver Bearman 18 14 Gabriel Bortoleto 10 15 Carlos Sainz 6 16 Alexander Albon 5 17 Esteban Ocon 3 18 Nico Hülkenberg 2 19 Fernando Alonso 1 20 Valtteri Bottas 0 21 Sergio Pérez 0 22 Lance Stroll 0

Clasificación de constructores

Pos. Equipo Puntos 1 Mercedes 379 2 Ferrari 307 3 McLaren 220 4 Red Bull Racing 177 5 RB 66 6 Alpine 61 7 Haas F1 21 8 Audi 12 9 Williams 11 10 Aston Martin Racing 1 11 Cadillac 0

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