Max Verstappen domina la última práctica del GP de Brasil; Checo Pérez termina en el lugar 20

El piloto de Red Bull marcó el mejor tiempo tras estrenar una unidad de potencia, mientras Antonelli y Norris completaron los tres primeros lugares

Max Verstappen recuperó protagonismo en el Gran Premio de Brasil 2026 tras colocarse al frente de la tabla de tiempos en la última sesión de entrenamientos libres. El piloto de Red Bull aprovechó el rendimiento de una nueva unidad de potencia para registrar una vuelta de 1:11.622, suficiente para superar a Andrea Kimi Antonelli y Lando Norris. En contraste, el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez terminó en la posición 20 con Cadillac, a casi dos segundos del neerlandés.

El cuatro veces campeón del mundo encontró su mejor ritmo durante la parte final de la sesión, cuando los equipos comenzaron a utilizar neumáticos blandos para realizar simulaciones de clasificación. Verstappen superó a Antonelli por apenas 25 milésimas de segundo, mientras que Norris, George Russell y Charles Leclerc completaron los cinco primeros lugares, todos separados por menos de tres décimas respecto al líder.

Verstappen aprovecha los neumáticos blandos y supera a Mercedes

Los primeros minutos estuvieron marcados por el rendimiento de Ferrari. Charles Leclerc estableció inicialmente la referencia con una vuelta de 1:12.439, registro con el que superó por 58 milésimas a Antonelli y dejó a Verstappen en la tercera posición. Liam Lawson apareció entre los primeros cuatro, por delante de Oscar Piastri y Lewis Hamilton, quien se encontraba a casi cuatro décimas del tiempo del monegasco.

El orden comenzó a modificarse cuando Antonelli regresó al circuito con neumáticos medios y consiguió detener el cronómetro en 1:12.209. El piloto de Mercedes tomó el primer puesto provisional, con Verstappen a solo 75 milésimas. Leclerc descendió al tercer lugar, mientras Russell y Lawson completaron las primeras cinco posiciones en ese momento del entrenamiento.

La situación cambió con la llegada de los neumáticos blandos. Verstappen marcó 1:11.622 y se colocó definitivamente en la primera posición, después de aprovechar el rendimiento de la nueva unidad de potencia instalada por Red Bull. Antonelli respondió para terminar a 0.025 segundos, mientras Norris se mantuvo entre los principales protagonistas de una sesión con diferencias reducidas en la parte alta.

Ferrari enfrenta problemas mecánicos y penalizaciones en Brasil

La jornada también dejó complicaciones para Ferrari, especialmente en el monoplaza de Lewis Hamilton. El británico tuvo que abandonar la actividad a mitad de la sesión debido a problemas en su unidad de potencia, un contratiempo que limitó su preparación para las siguientes actividades del fin de semana en Interlagos.

El panorama de la escudería italiana se complicó por las sanciones relacionadas con los cambios de componentes. Tanto Hamilton como Leclerc afrontan penalizaciones de 10 posiciones en la parrilla de salida, situación que podría condicionar sus posibilidades de recuperar terreno durante la carrera, pese al ritmo que mostraron en distintos momentos de los entrenamientos.

Checo Pérez termina en el lugar 20 y Colapinto alcanza la posición 14

En la parte media de la clasificación, Racing Bulls consiguió colocar a Arvid Lindblad en la séptima posición, a menos de medio segundo del registro de Verstappen. Su compañero Liam Lawson terminó octavo, mientras Isack Hadjar se ubicó noveno y Gabriel Bortoleto cerró los primeros diez lugares como el representante mejor clasificado de Audi.

El argentino Franco Colapinto mejoró sus registros al utilizar neumáticos blandos y ascendió hasta la posición 14, con una diferencia aproximada de 1.3 segundos respecto al tiempo del piloto de Red Bull. El representante de Alpine había comenzado la sesión en los últimos lugares, pero consiguió avanzar en la clasificación durante sus intentos finales.

Por su parte, Sergio Pérez concluyó en el vigésimo lugar, a 1.9 segundos de Verstappen, quien fuera su compañero en Red Bull. El mexicano no consiguió acercarse a los registros de la zona media con su Cadillac y terminó la sesión lejos de los primeros puestos. Con estos resultados, los equipos deberán analizar la información obtenida antes de afrontar la clasificación del Gran Premio de Brasil.

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