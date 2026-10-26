Pumas y Tigres se alejan de Liguilla: tres jornadas para evitar el fracaso y escalar a la Fiesta Grande

Ambas escuadras necesitan un cierre prácticamente perfecto para acceder a la Fiesta Grande del fútbol mexicano

Los equipos universitarios necesitan cerrar fuerte | Claro sports

Pumas y Tigres están al borde de quedarse fuera de la Liguilla del Apertura 2026. El empate 1-1 que protagonizaron en Ciudad Universitaria, durante la jornada 14, dejó a los dos equipos con un margen de error mínimo y un calendario que amenaza con terminar anticipadamente sus aspiraciones de pelear por el título de la Liga MX.

El conjunto universitario ocupa la posición 12 con 17 puntos, mientras que Tigres cayó hasta el lugar 15 con 15 unidades. Ambos están fuera de los ocho puestos de clasificación, cuya última plaza pertenece a Tijuana, con 20 puntos. La distancia es de tres unidades para los capitalinos y cinco para los regiomontanos.

Aunque ninguno está eliminado matemáticamente, sus posibilidades dependen de una combinación de victorias propias y tropiezos ajenos. La situación es todavía más complicada porque el Apertura 2026 no contempla Play In ni repechaje: solamente los ocho primeros lugares avanzarán a los cuartos de final.

Pumas y Tigres contra el reloj | Claro Sports

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¿Qué necesita Pumas para clasificar a la Liguilla del Apertura 2026?

El equipo dirigido por Esteban Solari tiene nueve puntos disponibles y puede alcanzar un máximo de 26 unidades. Sin embargo, ni siquiera ganar sus tres compromisos restantes le garantizaría terminar entre los ocho mejores, debido a que varios de sus competidores tienen más puntos y algunos cuentan con partidos pendientes.

El calendario de Pumas comienza el viernes 30 de octubre, cuando visitará a Puebla, un rival que también necesita sumar para mantener sus posibilidades. Después recibirá al América, el sábado 7 de noviembre, y cerrará la fase regular frente a Monterrey, el sábado 21 de noviembre, nuevamente en el Estadio Olímpico Universitario.

La localía tampoco representa una garantía. Pumas solamente ha ganado uno de sus seis encuentros disputados en Ciudad Universitaria, donde acumula tres empates y dos derrotas. Ese rendimiento preocupa porque sus dos últimos compromisos serán en casa, frente a equipos que actualmente ocupan puestos de clasificación.

Tigres necesita una remontada: ¿qué antecedentes existen en los torneos cortos?

La situación de Tigres es más delicada: tiene 15 puntos, está a cinco del octavo lugar y únicamente puede llegar a 24. Los dirigidos por Víctor Manuel Vucetich han conseguido tres victorias en 14 jornadas, por lo que necesitan ganar sus últimos tres partidos y esperar que varios clubes ubicados por encima pierdan unidades.

El panorama se complica por sus próximos adversarios. Tigres visitará a Pachuca el sábado 31 de octubre y después recibirá a Cruz Azul, el 7 de noviembre, y al América, el 21 de noviembre. Los dos últimos rivales están entre los principales protagonistas del campeonato y representan obstáculos importantes para un equipo que necesita sumar los nueve puntos.

La historia demuestra que es posible remontar en las últimas tres jornadas, aunque no se ha confirmado un precedente que iguale exactamente los cinco puntos de desventaja que enfrenta Tigres. En el Apertura 2019, Monterrey estaba a tres unidades del octavo lugar cuando le quedaban tres compromisos. Los Rayados sumaron siete de los últimos nueve puntos, terminaron octavos con 27 unidades y posteriormente conquistaron el título de Liga MX bajo la dirección de Antonio Mohamed, sin necesidad de repechaje.

Otro antecedente se presentó con León en el Clausura 2014. Después de 14 jornadas, los Esmeraldas ocupaban el undécimo lugar con 17 puntos, tres menos que Chivas, que era octavo con 20. El conjunto dirigido por Gustavo Matosas consiguió recuperarse, terminó en la octava posición con 23 unidades y posteriormente conquistó el bicampeonato. Ambos casos ocurrieron con el formato de clasificación directa de los ocho primeros a cuartos de final, aunque ninguno representa una remontada de cinco puntos como la que necesita Tigres.

¿Cuándo fue la última vez que Pumas y Tigres se quedaron fuera de la Liguilla?

Pumas no disputa los cuartos de final desde su participación en el Clausura 2026, cuando llegó hasta la final. Su eliminación más reciente antes de alcanzar esa instancia ocurrió en el Apertura 2025: terminó décimo de la clasificación con 21 puntos, consiguió un boleto al Play-In y quedó fuera al perder 3-1 frente a Pachuca.

El antecedente de Tigres es considerablemente más lejano. La última vez que los regiomontanos quedaron eliminados al terminar la fase regular fue en el Clausura 2014, cuando finalizaron en la posición 14 con 21 unidades, bajo la dirección técnica de Ricardo Ferretti. Desde entonces, el club se convirtió en un participante habitual de las fases finales.

Existe una precisión: Tigres tampoco llegó a los cuartos de final del Clausura 2021, aunque sí participó en la reclasificación, donde fue eliminado por Atlas. Ahora, doce años después de su última ausencia desde la fase regular, los felinos enfrentan la posibilidad de repetir aquel escenario.

Pumas necesita recuperar tres puntos respecto al octavo puesto; Tigres, cinco. Con nueve unidades todavía disponibles, los dos clubes mantienen posibilidades matemáticas, pero sus calendarios y el rendimiento mostrado durante el campeonato dejan un escenario comprometido. Cualquier tropiezo en las últimas tres jornadas podría terminar con sus aspiraciones de disputar la Liguilla del Apertura 2026.