Panorama desolador de Juan Fernando Quintero y Jackson Martínez en Independiente Medellín

Una parte de la hinchada ya empieza a hablar de la salida de Amaranto Perea, con más razones si no juegan cuadrangulares.

Juan Fernando Quintero y Jackson Martínez/ Vizzor.

Independiente Medellín nada que puede salir del bache futbolístico y de resultados. Este domingo 25 de octubre cayó 2-1 ante Atlético Nacional, nada que le puede ganar a su rival de patio, está por completar 3 años la última vez que le ganó al ‘Verdolaga’ por Liga y lo más grave, está cerca de salir de los 8 clasificados a cuadrangulares.

Desde una parte de la hinchada del ‘Poderoso’ ya comenzaron a hablar sobre una posible salida de Amaranto Perea, mucho más si en las próximas fechas el equipo no alcanza el umbral para jugar las semifinales del fútbol colombiano, pero también preocupa la situación de dos jugadores: Juan Fernando Quintero y Jackson Martínez, el primero no ha debutado y el segundo lleva varias semanas en el departamento médico.

Caso Jackson Martínez

“Jackson viene de seis años sin competir en el alto rendimiento, a nosotros no se nos puede olvidar eso. Tenemos unas necesidades importantes, hemos utilizado a Jhony por momentos en punta, hemos utilizado a (Andrés Felipe) Dávila. Imagínate si Jackson está bien con su categoría y con la necesidad que tenemos el entrenador no lo va a convocar, es porque no está”, aseguró Amarando Perea.

“Es muy difícil, porque él tiene un plan, se le ha construido un plan y va a estar dependiendo de cómo vaya respondiendo a la exigencia. Los últimos dos días entrenó bastante bien, lo poco que pudo entrenar, porque hoy está con el grupo completo, pero lo estamos cuidando, no puede hacer entrenamiento completo, hay algunas tareas que no puede hacer para no ser imprudente. Me encantaría que esté, esta semana en el entrenamiento hizo un par de goles que demuestran su categoría”, añadió en rueda de prensa el D.T del Medellín.

Caso Juan Fernando Quintero

“El caso de Quintero, más de lo mismo, son lesiones musculares que no te dan unos tiempos aproximados. Yo creo que si ‘Juanfer’ está, lo vamos a tener para las finales (cuadrangulares semifinales), antes no va a estar. No sé por qué lo de Jackson sigue generando cierta incertidumbre, pero la realidad con Jackson y Quintero es la que te acabo de contar”, manifestó.

Jackson Martínez fue uno de los fichajes más controversiales y particulares del fútbol colombiano recientemente, el delantero que jugó el Mundial 2014 lleva un largo tiempo sin jugar profesionalmente, sin embargo el ‘Poderoso’ decidió apostar por la jerarquía de’ Cha cha cha’ para esta parte del año, sin embargo no ha salido como lo esperaban.

En cuanto a ‘Juanfer’ Quintero, el club reportó el 25 de septiembre su situación médica: “Tras realizar los estudios complementarios presenta una lesión muscular del recto femoral izquierdo. Su incapacidad dependerá de su evolución clínica”. Su último partido fue en la victoria del DIM ante Jaguares 2-1 el 23/09, disputó 40 minutos.

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