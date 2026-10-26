Vuelta a Guatemala 2026 en vivo: transmisión de la etapa 4 hoy, 26 de octubre

Consulta dónde ver la etapa 4 de la Vuelta a Guatemala 2026: horario, recorrido y clasificación general.

¡¡¡Bienvenidos a una nueva jornada de mucho ciclismo en Guatemala!!! Sigue aquí la transmisión en vivo de la cuarta etapa de la Vuelta a Guatemala 2026, que se disputa este lunes 26 de octubre entre San Felipe, Retalhuleu, y San Rafael Pie de la Cuesta, San Marcos. El recorrido de 119.3 kilómetros llevará al pelotón a una jornada con exigencias de montaña y nuevos puntos en disputa para las clasificaciones de la carrera.

La cuarta etapa de la Vuelta a Guatemala 2026 se disputa este lunes 26 de octubre, con un recorrido de 119.3 kilómetros entre San Felipe, Retalhuleu, y San Rafael Pie de la Cuesta, San Marcos. La salida está programada para las 9:00 horas de Guatemala, en una jornada con premios de montaña y nuevos desafíos para los aspirantes al liderato. Consulta aquí el canal de YouTube de la Federación Guatemalteca de Ciclismo, el recorrido y la clasificación antes de la salida.

¿Dónde ver en vivo la etapa 4 de la Vuelta a Guatemala 2026?

Puedes seguir la cuarta etapa mediante el canal de YouTube de la Federación Guatemalteca de Ciclismo. Reproduce la señal para acompañar el desarrollo de la competencia rumbo a San Rafael Pie de la Cuesta. Aquí también encontrarás los datos del recorrido, el horario de salida y el panorama de la clasificación general antes de comenzar la jornada.

¿A qué hora comienza la cuarta etapa hoy, 26 de octubre?

La salida está programada para las 9:00 de la mañana, hora de Guatemala, este lunes 26 de octubre. El horario corresponde al comienzo de la carrera; la apertura de la transmisión será la indicada en el reproductor. La llegada se estima entre las 11:34 y las 12:34 horas, dependiendo de la velocidad del pelotón y de las condiciones de competencia.

Dato Información de la cuarta etapa Fecha Lunes 26 de octubre de 2026 Salida programada 9:00 horas de Guatemala Lugar de salida San Felipe, Retalhuleu Meta San Rafael Pie de la Cuesta, San Marcos Distancia 119.3 kilómetros Llegada estimada Entre las 11:34 y las 12:34 horas de Guatemala

Recorrido de la etapa 4: de San Felipe a San Rafael Pie de la Cuesta

El trayecto partirá de San Felipe y continuará por Coatepeque, Pajapita, Cruce de la Virgen, Catarina y El Rodeo, antes de alcanzar San Rafael Pie de la Cuesta. La caravana volverá a pasar por Coatepeque, localidad que recibió la llegada de la tercera etapa, y avanzará hacia territorio marquense en una jornada más corta que las tres anteriores. La etapa contempla tres metas volantes y cuatro premios de montaña: dos de segunda categoría y dos de cuarta. Además del triunfo del día, habrá puntos para las clasificaciones intermedias. Esa combinación ofrece distintos objetivos a los corredores y hace que la atención se reparta entre las posibles escapadas, los escaladores y quienes defienden su posición en la general.

¿Quién llega como líder a la cuarta etapa de la Vuelta a Guatemala?

Alejandro Granados comienza la jornada como líder de la clasificación general, con un tiempo acumulado de 14 horas, 16 minutos y 16 segundos. El costarricense del Colono Bikestation Kolbi tiene una ventaja de 1 minuto y 42 segundos sobre el guatemalteco José David Canastuj, mientras el colombiano Cristian Rico ocupa la tercera posición, a 1 minuto y 47 segundos.

Posición Ciclista Diferencia con el líder 1 Alejandro Granados 14:16:16 — tiempo acumulado 2 José David Canastuj +1:42 3 Cristian Rico +1:47 4 Miguel Ángel Díaz +1:56 5 Wilson Chonay +2:41

Clasificación general al finalizar la tercera etapa, antes de la salida del lunes 26 de octubre.

¿Quién ganó la etapa anterior?

Wilson Chonay ganó la tercera etapa en Coatepeque, después de completar el recorrido desde Antigua Guatemala en 4 horas, 19 minutos y 59 segundos. El representante de Hino One La Red consiguió una victoria para el ciclismo nacional, mientras Alejandro Granados terminó segundo y asumió el liderato general. Ambos llegan como protagonistas a una jornada que vuelve a poner a prueba sus aspiraciones.

¿Cuándo termina la Vuelta a Guatemala 2026?

La edición 65 de la Vuelta Ciclística Internacional a Guatemala se desarrolla del 23 de octubre al 1 de noviembre de 2026, con diez etapas. La cuarta jornada abre una nueva parte del recorrido hacia el occidente del país, antes de que la carrera continúe el martes rumbo a Quetzaltenango. Todavía quedan etapas de montaña y una cronoescalada antes de conocer al campeón.

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