Vuelta a Guatemala 2026 en vivo: transmisión de la etapa 4 hoy, 26 de octubre
Consulta dónde ver la etapa 4 de la Vuelta a Guatemala 2026: horario, recorrido y clasificación general.
¡¡¡Bienvenidos a una nueva jornada de mucho ciclismo en Guatemala!!! Sigue aquí la transmisión en vivo de la cuarta etapa de la Vuelta a Guatemala 2026, que se disputa este lunes 26 de octubre entre San Felipe, Retalhuleu, y San Rafael Pie de la Cuesta, San Marcos. El recorrido de 119.3 kilómetros llevará al pelotón a una jornada con exigencias de montaña y nuevos puntos en disputa para las clasificaciones de la carrera.
La cuarta etapa de la Vuelta a Guatemala 2026 se disputa este lunes 26 de octubre, con un recorrido de 119.3 kilómetros entre San Felipe, Retalhuleu, y San Rafael Pie de la Cuesta, San Marcos. La salida está programada para las 9:00 horas de Guatemala, en una jornada con premios de montaña y nuevos desafíos para los aspirantes al liderato. Consulta aquí el canal de YouTube de la Federación Guatemalteca de Ciclismo, el recorrido y la clasificación antes de la salida.
¿Dónde ver en vivo la etapa 4 de la Vuelta a Guatemala 2026?
Puedes seguir la cuarta etapa mediante el canal de YouTube de la Federación Guatemalteca de Ciclismo. Reproduce la señal para acompañar el desarrollo de la competencia rumbo a San Rafael Pie de la Cuesta. Aquí también encontrarás los datos del recorrido, el horario de salida y el panorama de la clasificación general antes de comenzar la jornada.
MÁS INFORMACIÓN: Vuelta a Guatemala 2026: cuarta etapa, recorrido y rutas afectadas este lunes 26 de octubre
¿A qué hora comienza la cuarta etapa hoy, 26 de octubre?
La salida está programada para las 9:00 de la mañana, hora de Guatemala, este lunes 26 de octubre. El horario corresponde al comienzo de la carrera; la apertura de la transmisión será la indicada en el reproductor. La llegada se estima entre las 11:34 y las 12:34 horas, dependiendo de la velocidad del pelotón y de las condiciones de competencia.
|Dato
|Información de la cuarta etapa
|Fecha
|Lunes 26 de octubre de 2026
|Salida programada
|9:00 horas de Guatemala
|Lugar de salida
|San Felipe, Retalhuleu
|Meta
|San Rafael Pie de la Cuesta, San Marcos
|Distancia
|119.3 kilómetros
|Llegada estimada
|Entre las 11:34 y las 12:34 horas de Guatemala
Recorrido de la etapa 4: de San Felipe a San Rafael Pie de la Cuesta
El trayecto partirá de San Felipe y continuará por Coatepeque, Pajapita, Cruce de la Virgen, Catarina y El Rodeo, antes de alcanzar San Rafael Pie de la Cuesta. La caravana volverá a pasar por Coatepeque, localidad que recibió la llegada de la tercera etapa, y avanzará hacia territorio marquense en una jornada más corta que las tres anteriores. La etapa contempla tres metas volantes y cuatro premios de montaña: dos de segunda categoría y dos de cuarta. Además del triunfo del día, habrá puntos para las clasificaciones intermedias. Esa combinación ofrece distintos objetivos a los corredores y hace que la atención se reparta entre las posibles escapadas, los escaladores y quienes defienden su posición en la general.
¿Quién llega como líder a la cuarta etapa de la Vuelta a Guatemala?
Alejandro Granados comienza la jornada como líder de la clasificación general, con un tiempo acumulado de 14 horas, 16 minutos y 16 segundos. El costarricense del Colono Bikestation Kolbi tiene una ventaja de 1 minuto y 42 segundos sobre el guatemalteco José David Canastuj, mientras el colombiano Cristian Rico ocupa la tercera posición, a 1 minuto y 47 segundos.
|Posición
|Ciclista
|Diferencia con el líder
|1
|Alejandro Granados
|14:16:16 — tiempo acumulado
|2
|José David Canastuj
|+1:42
|3
|Cristian Rico
|+1:47
|4
|Miguel Ángel Díaz
|+1:56
|5
|Wilson Chonay
|+2:41
Clasificación general al finalizar la tercera etapa, antes de la salida del lunes 26 de octubre.
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¿Quién ganó la etapa anterior?
Wilson Chonay ganó la tercera etapa en Coatepeque, después de completar el recorrido desde Antigua Guatemala en 4 horas, 19 minutos y 59 segundos. El representante de Hino One La Red consiguió una victoria para el ciclismo nacional, mientras Alejandro Granados terminó segundo y asumió el liderato general. Ambos llegan como protagonistas a una jornada que vuelve a poner a prueba sus aspiraciones.
¿Cuándo termina la Vuelta a Guatemala 2026?
La edición 65 de la Vuelta Ciclística Internacional a Guatemala se desarrolla del 23 de octubre al 1 de noviembre de 2026, con diez etapas. La cuarta jornada abre una nueva parte del recorrido hacia el occidente del país, antes de que la carrera continúe el martes rumbo a Quetzaltenango. Todavía quedan etapas de montaña y una cronoescalada antes de conocer al campeón.