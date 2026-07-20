Sebastián Bini define la convocatoria de Guatemala Sub-20 para buscar el boleto al Mundial

El entrenador confirmó una nómina de 21 futbolistas con la que intentará competir por uno de los lugares disponibles.

Guatemala sueña con la clasificación | @fedefut_oficial

La Selección Sub-20 de Guatemala ya tiene lista su convocatoria para afrontar el Campeonato Sub-20 de la Concacaf 2026, torneo que entregará plazas para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027 y para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. El entrenador Sebastián Bini confirmó una nómina de 21 futbolistas con la que intentará competir por uno de los lugares disponibles en la siguiente fase del certamen que se disputará en México.

El listado refleja una combinación entre jugadores que militan en la Liga Nacional y futbolistas que continúan su desarrollo en clubes del extranjero. En total, nueve convocados pertenecen a instituciones internacionales, mientras que el resto llega desde equipos del campeonato guatemalteco, una muestra del crecimiento que ha tenido la base juvenil en los últimos años.

Entre los convocados aparecen representantes de clubes de Estados Unidos, Brasil y España, además de futbolistas formados en academias nacionales. El cuerpo técnico espera que esa diversidad de experiencias fortalezca el funcionamiento colectivo durante un torneo que exigirá un alto nivel competitivo desde la primera jornada.

Guatemala integrará el Grupo B junto a Costa Rica, México y Antigua y Barbuda. El formato establece que únicamente los dos mejores equipos avanzarán a la ronda final, por lo que cada encuentro tendrá un peso importante en la lucha por la clasificación.

El debut de la Bicolor será el 24 de julio frente a Costa Rica en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. Posteriormente enfrentará a Antigua y Barbuda (27 de julio) antes de cerrar la fase de grupos contra México (30 de julio), uno de los favoritos para quedarse con el primer lugar de la zona.

La convocatoria también confirma la continuidad del proyecto encabezado por Sebastián Bini, quien ha trabajado durante los últimos meses en la preparación del plantel mediante concentraciones y partidos amistosos. El objetivo ha sido consolidar una idea de juego antes del inicio del campeonato.

Para Guatemala, el torneo representa una oportunidad de regresar a los primeros planos del fútbol juvenil de la región. Obtener uno de los boletos disponibles permitiría a la selección disputar una nueva Copa del Mundo Sub-20 y mantenerse en la pelea por un lugar en el torneo olímpico de Los Ángeles 2028.

Con la lista ya definida y el calendario confirmado, la Bicolor entra en la recta final de su preparación. Ahora, el desafío será trasladar ese trabajo al campo y competir por una clasificación que marcaría un nuevo paso en el desarrollo del fútbol juvenil guatemalteco.

La lista de convocados de Sebastián Bini

Álvaro Medrano – Woodstrock Academy

Jorge González – Antigua GFC

Brayan Guerra – Comunicaciones FC

Samuel Camacho – Comunicaciones FC

Paolo Arreaga – CSD Municipal

Steven Rivas – DC United

Yordi Aguilar – CD Guastatoya

Omar Bolaños – Houston Dynam

Oscar De León – Club Xelajú MC

Marvin Ávila – Sao Paulo

Jefferson Ruano – CD Tenerife

Rogelio Barrera – Ibrachina Futebol Club

Selvin Sagastume – Antigua GF

Ricardo Márquez – Club Xelajú MC

Pablo Arias – CSD Municipa

Jeffrey Interiano – New York City

Emir Ponciano – Chimaltenango F

Julio Ramos – Gimnastic Tarragona

Justin Pacay – Santa Lucía Cotzumalguapa

Patrick Arana – Montreal FC

Allan Fernández – Antigua GFC

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