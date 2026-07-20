América tendrá refuerzos mundialistas para la jornada 2 y trabaja en cerrar cuatro fichajes

Israel Reyes, Brian Rodríguez y Sebastián Cáceres podrían tener minutos en la jornada 2 y el equipo apura un puñado de contrataciones

Después de la victoria en la fecha 1 ante el Querétaro, América prepara su primer partido en la cancha del Estadio Azteca ante el Atlante. El lunes entrenó el equipo en Coapa, donde se vio la buena química en el grupo.

Tras una larga plática de Guillermo Almada con los futbolistas y el cuerpo técnico, también se vio una ‘filita’ a los jóvenes que debutaron contra en La Corregidora, Alejandro Cárdenas e Ícaro Conceição.

Hay buenas sensaciones y el grupo tiene refuerzos, porque el lunes entrenaron con mayor intensidad los mundialistas azulcremas, Israel Reyes, Brian Rodríguez y Sebastián Cáceres. Todos trabajaron de manera más intensa y podrían tener minutos en la jornada 2 ante el Atlante. También habrían novedades en el mercado de fichajes.

¿Cuándo llegan los refuerzos del América?

Además del regreso de los tres mundialistas para Almada, la directiva trabaja también en fichajes. El plan es el mismo desde que anunciaron a Almada: buscan cuatro contrataciones y el objetivo es que esta semana den pasos para cerrar alguno o algunos.

Las posiciones son un centro delantero, posición que ha sido un dolor de cabeza para el América en los últimos torneos. Quieren también un volante ofensivo, que pueda jugar por los dos perfiles, además de un contención y un lateral por la izquierda. Esa es la lista de deseos en Coapa.

La situación de los lesionados

Otro jugador que además podría sumarse eventualmente al América este torneo es Luis Ángel Malagón. El arquero ya trabaja con los compañeros de su posición, pero todavía estaría a un mes de estar listo para tomar el puesto que ha tenido Rodolfo Cota desde su lesión. El objetivo es que sí juegue en el Apertura 2026.

El otro caso es el del chileno Víctor Dávila, pero con un panorama distinto. El plan del América es que no juegue este torneo. La idea es no registrarlo pensando en un fichaje de un extranjero para su posición, aunque el plan podría cambiar si se complica el mercado.

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