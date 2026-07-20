La Guelaguetza 2026 ya comenzó y no solo en Oaxaca: ¿Dónde se presentará en CDMX y cuándo?

La considerada máxima festividad oaxaqueña, se llevará a cabo del viernes 31 de julio al domingo 2 de agosto de 2026

La máxima celebración de Oaxaca | @GuelaguetzaOf

La Guelaguetza 2026, considerada la máxima celebración cultural de Oaxaca, llegará nuevamente a la Ciudad de México con una muestra de sus tradiciones, música, gastronomía y artesanías. A través del evento ‘EnOaxacate’, habitantes y visitantes de la capital podrán disfrutar de una representación de esta festividad sin trasladarse al estado del sur del país.

La celebración, que tiene como sede principal el Cerro del Fortín en Oaxaca durante los tradicionales Lunes del Cerro, tendrá una extensión en la alcaldía Azcapotzalco, donde se reunirán representantes de las comunidades oaxaqueñas para compartir parte de su identidad cultural con el público capitalino.

Guelaguetza 2026 en CDMX: ¿Dónde y cuándo se presentará?

La presentación de la Guelaguetza 2026 en la CDMX se realizará en el Jardín Hidalgo de Azcapotzalco, ubicado en el Centro de la alcaldía, sobre la Avenida Azcapotzalco, frente a la Casa de Cultura y a un costado de la Parroquia de los Santos Apóstoles Felipe y Santiago.

El evento denominado ‘EnOaxacate’ se llevará a cabo del viernes 31 de julio al domingo 2 de agosto de 2026, casi una semana después de la conclusión de las actividades principales de la Guelaguetza en Oaxaca. La jornada tendrá un horario de 12:00 a 20:00 horas durante los tres días de actividades.

La entrada será gratuita y abierta para todo el público, con la intención de acercar las expresiones culturales oaxaqueñas a la Ciudad de México. El Jardín Hidalgo será el punto de encuentro para disfrutar de una muestra de las ocho regiones del estado y de sus distintas comunidades originarias.

La Guelaguetza representa una tradición basada en la cooperación y el intercambio entre comunidades de Oaxaca. En esta celebración participan pueblos originarios y el pueblo afromexicano del estado, quienes muestran sus costumbres mediante danzas, música, vestimenta tradicional y productos elaborados por sus habitantes.

¿Qué eventos y actividades habrá en la Guelaguetza 2026 en CDMX?

Durante los tres días de actividades, los asistentes podrán disfrutar de presentaciones de danza y música con algunas de las expresiones más representativas de Oaxaca. Entre los bailes que forman parte de la festividad destacan la Danza de la Pluma, Flor de Piña, La Sandunga, el Jarabe Mixteco, el Carnaval Putleco y la representación de Los Diablos.

Uno de los momentos principales será la realización de las megacalendas, desfiles tradicionales que recorrerán las calles cercanas al Jardín Hidalgo. Estas caminatas incluyen música en vivo, participantes con trajes regionales, marmotas, elementos festivos y la participación de representantes de distintas comunidades oaxaqueñas.

Además del programa artístico, el festival contará con espacios dedicados a la gastronomía tradicional. Los visitantes podrán encontrar platillos como tlayudas, los siete moles, pan de yema, café oaxaqueño, chapulines y productos elaborados con ingredientes típicos del estado, además de bebidas como el mezcal artesanal.

La celebración también tendrá una zona de artesanías con la participación de maestras y maestros artesanos, quienes ofrecerán piezas elaboradas con técnicas tradicionales de Oaxaca. Entre los productos que podrán encontrarse destacan textiles bordados, alebrijes y trabajos representativos de las distintas regiones.

Con estas actividades, la alcaldía Azcapotzalco busca convertir su centro histórico en un espacio de encuentro con las tradiciones oaxaqueñas. Durante tres días, la Guelaguetza 2026 permitirá que el público capitalino conozca parte del patrimonio cultural de Oaxaca a través de sus sonidos, sabores y expresiones comunitarias.

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