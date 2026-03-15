Kimi Antonelli celebra su primera victoria en F1: “Quería devolver a Italia a lo más alto”

El piloto de Mercedes conquista el GP de China 2026 y se convierte en el segundo ganador más joven en la historia de la Fórmula 1

Kimi Antonelli celebra su primer triunfo en la F1 | Reuters

El piloto italiano, Andrea Kimi Antonelli, consiguió su primera victoria en la Fórmula 1 al imponerse en el Gran Premio de China 2026. El elemento de Mercedes, de 19 años, completó un fin de semana destacado en el Circuito Internacional de Shanghái, donde también había logrado la pole position, convirtiéndose en el piloto más joven en la historia en hacerlo.

Tras cruzar la meta en primer lugar, Antonelli compartió su emoción por el resultado y agradeció al equipo Mercedes por el trabajo realizado durante el fin de semana. El italiano reconoció que la victoria representa uno de los objetivos más importantes que tenía desde su llegada a la categoría.

“Estoy sin palabras, a punto de llorar. Muchísimas gracias al equipo, porque me han ayudado a conseguir este sueño. Quería devolver a Italia a la cima y lo hemos hecho”, declaró Antonelli después de la carrera.

El triunfo del piloto de Mercedes marcó el regreso de un italiano a lo más alto del podio en la Fórmula 1 por primera vez en dos décadas. El último había sido Giancarlo Fisichella en 2006, año en el que nació Antonelli. Con este resultado, el joven corredor también se convirtió en el segundo ganador más joven en la historia de la categoría, solo detrás de Max Verstappen.

Durante la carrera, Antonelli tuvo que gestionar varios momentos clave, entre ellos una salida en la que perdió momentáneamente posiciones frente a los Ferrari. Sin embargo, el piloto logró recuperar el liderato y mantener el ritmo para controlar la prueba hasta la bandera a cuadros.

“Ha sido una salida difícil, he cubierto demasiado el interior y les he dado demasiado espacio a los Ferrari, pero el ritmo era bueno y hemos acabado por delante”, explicó el italiano al analizar los primeros momentos de la carrera.

El italiano también destacó el trabajo realizado durante la carrera para mantener la calma en momentos clave y gestionar el rendimiento de los neumáticos. “Me he sentido bien hoy, estaba tranquilo, siempre he conseguido mantener la calma. Incluso en la reanudación con los neumáticos duros, donde nos costó calentarlos, pero me sentí bien y tenía la situación bajo control”.

Toto Wolff habla sobre la primera victoria de Antonelli

Por su parte el director del equipo Mercedes, Toto Wolff, también reaccionó al triunfo del joven piloto italiano y reconoció que la victoria en Shanghái representa un momento especial para la escudería.

“Ese podio ha sido probablemente uno de los mejores momentos que he vivido. Los tres, con Bono justo en el medio, donde ha estado con Lewis desde siempre, y luego, básicamente, tomando el relevo de Kimi y convirtiendo a Kimi en lo que es hoy”, declaró Wolff a Sky Sports F1.

El directivo austriaco explicó que el plan inicial del equipo contemplaba un proceso de adaptación más largo para Antonelli en su primera temporada completa en la Fórmula 1, aunque la victoria llegó antes de lo esperado.

“Creo que quizá ha llegado antes de lo que pensaba, porque dijimos que iba a ser un año difícil con muchos altibajos y errores. Y entonces, ¡bum!, en la segunda carrera, y la ha controlado desde la cabeza”, finalizó Wolff.

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