Kimi Antonelli admite que la suerte definió su victoria en el GP de España: “Lando Norris debería haber ganado”

El Virtual Safety Car por el retiro de Lance Stroll modificó la carrera cuando Norris tenía seis segundos de ventaja

Antonelli cree que Norris pudo llevarse el triunfo en Madrid. | Reuters

Andrea Kimi Antonelli consiguió su octava victoria de la temporada 2026 de Fórmula 1 en el Gran Premio de España, pero después de cruzar la meta en el Madring reconoció que las circunstancias de la carrera jugaron a su favor. El piloto de Mercedes señaló que Lando Norris tenía condiciones para quedarse con el triunfo antes de la aparición del Virtual Safety Car.

“Tengo la sensación de que Lando debería haber ganado”, declaró Antonelli después de la carrera. El italiano aceptó que Mercedes aprovechó una situación que modificó el orden de los pilotos que peleaban por el primer puesto y que terminó por abrirle el camino hacia otra victoria en el campeonato.

Norris había controlado el primer tramo del Gran Premio y llegó a contar con una diferencia cercana a seis segundos sobre Antonelli. El escenario cambió cuando Lance Stroll detuvo su Aston Martin en una zona de escape por un problema técnico y la dirección de carrera activó el Virtual Safety Car.

El momento de la neutralización favoreció a Antonelli. El piloto de Mercedes pudo realizar su parada bajo el VSC, mientras Norris no alcanzó a ingresar de inmediato. Cuando McLaren llamó al británico a los pits, la neutralización había terminado y el campeón mundial tuvo que completar su detención bajo condiciones normales de carrera.

Charles Leclerc quedó al frente de manera provisional debido a que Ferrari extendió su primer turno con neumáticos duros, pero Antonelli pasó a ocupar la posición de referencia entre los pilotos que ya habían realizado su parada. Una vez que Leclerc entró a pits, el representante de Mercedes quedó con la pista por delante.

Max Verstappen y Norris consiguieron acercarse durante las vueltas finales, aunque ninguno pudo desplazar a Antonelli del primer lugar. El italiano recibió la bandera a cuadros y sumó su segundo triunfo consecutivo, una semana después de imponerse en el Gran Premio de Italia en Monza.

Antonelli también destacó el desempeño de su Mercedes durante la parte final de la prueba. El líder del Mundial explicó que el auto respondió con los neumáticos duros y dejó claro que su objetivo será mantener la misma línea en las próximas fechas. “Hay que seguir dándolo todo”, expresó tras su victoria.

El resultado en Madrid le permitió llegar a ocho victorias durante la temporada 2026 y ampliar su ventaja en el Campeonato Mundial de Pilotos. Antonelli salió del Gran Premio de España con 81 puntos de diferencia sobre el segundo lugar, una distancia que aumenta cuando restan varias carreras del calendario.

La declaración del piloto de Mercedes también puso el foco en Norris, quien había marcado el ritmo antes del Virtual Safety Car. Antonelli no cuestionó el resultado, pero reconoció que la intervención provocada por el auto de Stroll representó el punto que cambió la disputa por la victoria en el primer Gran Premio de Fórmula 1 celebrado en el Madring.

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