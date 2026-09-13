Cobán Imperial vs Comunicaciones: resultado y goles del partido de la Liga de Guatemala 2026

Sigue el minuto a minuto del partido entre Mixco y Aurora por el Torneo Apertura de la Liga Nacional de Guatemala.

Cobán Imperial vs Comunicaciones, minuto a minuto | Claro Sports

¡Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Cobán Imperial y Comunicaciones por la jornada 9 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala! El estadio Verapaz José Ángel Rossi será el escenario de un cruce entre dos equipos que buscan cambiar su situación en el campeonato. Los Cremas llegan en el noveno puesto con ocho puntos, mientras que los Príncipes Azules se encuentran undécimos con cinco unidades.

Cobán Imperial regresa a casa después de sumar un punto en Quetzaltenango, donde empató 0-0 frente a Xelajú MC el pasado 10 de septiembre. El conjunto dirigido por Ramiro Cepeda necesita transformar ese resultado en una reacción dentro del torneo, luego de un inicio en el que solamente consiguió una victoria. Los cobaneros buscarán aprovechar la localía para acercarse a los equipos que aparecen por encima en la clasificación.

Comunicaciones afronta su segundo partido bajo la conducción de Roberto Montoya, quien asumió después de la salida de Marco Antonio “Fantasma” Figueroa. El entrenador mexicano debutó con una derrota 2-0 frente a Marquense y ahora buscará su primer triunfo al frente del conjunto albo. Los Cremas suman ocho puntos y llegan al Verapaz con la necesidad de mejorar su rendimiento para comenzar a escalar posiciones.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Cobán Imperial vs Comunicaciones hoy domingo 13 de septiembre de 2026?

El encuentro entre Mixco y Aurora será el domingo 13 de septiembre a las 11:00 horas en el estadio Santo Domingo de Guzmán y se podrá ver en vivo y en directo a través de TV Azteca Guate.

Alineaciones del Cobán Imperial vs Comunicaciones para la jornada 9, al momento

Ni Mixco ni Aurora cuentan con futbolistas suspendidos tras la última jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Fabricio Benítez y Saúl Phillip no harán muchas variantes con respecto a las alineaciones que utilizaron en los últimos partidos.

Mixco : Kevin Moscoso, Jeshua Urizar, Diego Méndez, Jorge Sotomayor, Nixson Flores, Gabriel Arce, Cristian Jiménez, Jonathan Márquez, Juan Ruiz, Nicolás Martínez, Lynner García. DT : Fabricio Benítez.

: Kevin Moscoso, Jeshua Urizar, Diego Méndez, Jorge Sotomayor, Nixson Flores, Gabriel Arce, Cristian Jiménez, Jonathan Márquez, Juan Ruiz, Nicolás Martínez, Lynner García. : Fabricio Benítez. Aurora: Liborio Sánchez, José Manuel Lemus, Carlos Flores, Marcos Acosta, Carlos Monterroso, José Luis Vivas, Pablo Mingorance, Daniel Baján, Hugo del Cid, Julio César Rodríguez, Víctor Urias. DT: Saúl Phillip.

Antecedentes del Cobán Imperial vs Comunicaciones y últimos resultados en la Liga de Guatemala

Estos son los enfrentamientos entre Mixco y Aurora en los últimos años:

19 de abril de 2026 | Mixco 4-0 Aurora | Torneo Clausura

1 de marzo de 2026 | Aurora 1-1 Mixco | Torneo Clausura

30 de noviembre de 2025 | Aurora 1-0 Mixco | Torneo Apertura

20 de septiembre de 2025 | Mixco 2-2 Aurora | Torneo Apertura

24 de octubre de 2018 | Aurora 2-1 Mixco | Copa de Guatemala

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