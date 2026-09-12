Miguel Herrera explota tras derrota del Atlante: “Tuvimos un retroceso muy grande”

El técnico azulgrana reconoció la falta de contundencia y señaló que el equipo necesita ganar para mantenerse en la pelea por la Liguilla

Miguel Herrera reconoció que Atlante tuvo un retroceso después de la derrota 3-0 ante Pachuca y señaló que el equipo deberá recuperar el nivel mostrado en partidos anteriores si pretende competir por un lugar en la Liguilla.

El entrenador azulgrana habló después del encuentro y señaló que la actuación estuvo marcada por una disminución en la intensidad del equipo. “Tuvimos un retroceso muy grande, dejamos de tener la actitud. No somos un equipo lleno de figuras que luego tienen ese nivel de juego y si queremos aspirar tenemos que dar mucho más”, declaró.

Herrera también dejó claro que espera una respuesta de sus futbolistas en los siguientes compromisos. “Tenemos que retomar lo que hicimos, les voy a exigir lo que me muestren”, señaló el técnico, quien reconoció que los resultados recientes no corresponden con el objetivo que tiene Atlante en el torneo.

MÁS INFORMACIÓN: Pachuca liquida al Atlante en 45 minutos con goleada en el Estadio Azteca

Uno de los problemas que identificó fue la falta de contundencia frente al arco rival. El entrenador explicó que el plantel sufrió la baja de varias opciones ofensivas y que ahora deberá trabajar con los jugadores disponibles. “No tenemos contundencia, estamos trabajando, tenemos que seguir trabajando. Estos son nuestros delanteros, se nos cayeron cinco opciones, pero no se pudo, tenemos que trabajar con esto”, explicó Herrera durante la conferencia posterior al partido.

El estratega también habló sobre Christian ‘Hobbit’ Bermúdez y adelantó que el mediocampista tendrá un torneo de despedida con Atlante. El futbolista tiene 39 años y, de acuerdo con Herrera, su ciclo con el equipo está próximo a concluir. “El Hobbit va a tener un torneo de despedida, no lo voy a poder tener en mi cabeza, tiene 39 años, entrena muy bien, lo tomo en cuenta, hemos hablado de su partido de homenaje”, explicó.

Herrera señaló que todavía no está definido si Bermúdez continuará su carrera en otro equipo después de finalizar su etapa con Atlante. El técnico comparó la situación con otros futbolistas que han llegado al final de sus respectivos ciclos. “Va a ser su torneo de despedida del Atlante, no sé si él decida jugar en otro plantel, es un jugador que ya tuvo un ciclo muy bueno, pero hoy dime dónde está Gignac, son ciclos y terminan”, comentó.

Sobre las aspiraciones del Atlante, Herrera fue directo al señalar que el equipo necesita comenzar a sumar triunfos para acercarse a la Liguilla. El técnico descartó que los empates y las derrotas sean suficientes para alcanzar ese objetivo. “Lo tenemos muy claro, si quieres aspirar a pelear la liguilla hay que ganar. Con empates y derrotas no nos va a alcanzar para nada”, afirmó.

Después del 3-0, Herrera reconoció que existe molestia dentro del plantel y adelantó que buscará elevar la exigencia durante los siguientes entrenamientos. “Hay molestia entre todos, yo les voy a exigir, ustedes me mostraron cada día más y para atrás no”, concluyó el entrenador.

Te puede interesar: