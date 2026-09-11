George Russell domina las primeras libres de la historia en Madring; Checo Pérez queda penúltimo

Mercedes y Ferrari volvieron a convertirse en los dos equipos a vencer durante esta temporada en la Fórmula 1 tras el estreno del GP de Madring

George Russell lidera las primeras prácticas libres de Madring | Reuters

Mercedes voló en las primeras prácticas libres en la historia de Madring, el circuito que se estrenó oficialmente este viernes 11 de septiembre en el inicio del fin de semana del Gran Premio de España. George Russell lideró la tabla de tiempos con un 1’34″077 tras 28 vueltas en el asfalto ibérico, mientras que el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez terminó penúltimo, por delante de su coequipero de Cadillac, Valtteri Bottas.

La temperatura fue un factor y parece que será un punto clave en lo que resta del fin de semana tras registrar 48 grados, una situación que provocó que los monoplazas tuviesen más agarre de lo esperado. Las escuderías eligieron colocar, en su mayoría, neumáticos intermedios para probar las inclemencias de la pista.

El Gran Premio de España parece que será todo un éxito con el circuito semiurbano de 5.414 metros y 22 curvas que recién comienzan a conocer los conductores. Sin embargo, los monoplazas de Mercedes volvieron a demostrar su superioridad por encima del resto de las carrocerías de la Fórmula 1.

MÁS INFORMACIÓN: Checo Pérez revela por qué Cadillac no usará todavía el nuevo motor Ferrari en F1

Los Mercedes W17 superaron a los Ferrari SF-26 de Charles Leclerc y Lewis Hamilton aproximadamente por medio segundo, en una carrera que no tuvo sobresaltos y que dejó las primeras sensaciones de un circuito que tiene previsto que algunos automóviles alcancen los 340 kilómetros por hora en su punto más alto, aunque en las primeras prácticas pareciera que los conductores prefirieron mantener la mesura mientras terminan de asimilar el nuevo circuito de Madring.

Ninguno de los pilotos quiso especular y, en menos de dos minutos, al menos 20 pilotos salieron para recorrer por primera vez el Gran Premio de España, la primera vez en 45 años que regresa a la Fórmula 1 con este nombre, sin olvidar que el país ibérico suele tener el Gran Premio de Cataluña dentro del calendario.

Los neumáticos blandos aparecieron durante el recorrido. Los Mercedes fueron los primeros en probarlos; sin embargo, no pudieron superar a los Ferraris en los primeros intentos. George Russell hizo tres intentos hasta obtener el primer lugar, casi por medio segundo sobre Lewis Hamilton. La escudería italiana prefirió seguir la misma dinámica y también montó llantas blandas, pero su mejoría no fue suficiente porque los Mercedes volvieron a bajar el tiempo. La escudería de las Flechas de Plata ha terminado las prácticas libres 1 con un doblete y Charles Leclerc ha sido tercero. Checo Pérez acabó penúltimo, a la espera de mejorar en los siguientes entrenamientos.

MÁS INFORMACIÓN: Isack Hadjar se pierde su tercer GP seguido; Lawson seguirá en Red Bull para el estreno de Madrid

Resultados de las prácticas libres 1 del Gran Premio de España

Pos. Piloto Escudería Tiempo Neumáticos 1 George Russell Mercedes 1’34.077 S 2 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 1’34.363 S 3 Charles Leclerc Ferrari 1’34.536 S 4 Lewis Hamilton Ferrari 1’34.620 M 5 Max Verstappen Red Bull Racing 1’34.703 S 6 Lando Norris McLaren 1’34.947 S 7 Arvid Lindblad RB 1’35.033 S 8 Oscar Piastri McLaren 1’35.148 S 9 Nico Hülkenberg Audi 1’35.529 S 10 Liam Lawson Red Bull Racing 1’35.539 S 11 Gabriel Bortoleto Audi 1’35.652 S 12 Esteban Ocon Haas F1 1’35.834 S 13 Franco Colapinto Alpine 1’35.933 S 14 Pierre Gasly Alpine 1’36.244 S 15 Fernando Alonso Aston Martin Racing 1’36.473 S 16 Oliver Bearman Haas F1 1’36.853 S 17 Carlos Sainz Williams 1’36.870 S 18 Yuki Tsunoda RB 1’36.939 M 19 Lance Stroll Aston Martin Racing 1’37.254 S 20 Alex Albon Williams 1’37.591 S 21 Sergio Pérez Cadillac 1’38.150 S 22 Valtteri Bottas Cadillac 1’38.818 S

Te puede interesar: