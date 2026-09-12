Heriberto Jurado regresa a la Liga MX para jugar con el Puebla

El atacante mexicano dejó al Cercle Brugge de Bélgica y se incorpora al equipo dirigido por Gerardo Espinoza

Heriberto Jurado regresa a la Liga MX | IMAGO7

Heriberto Jurado volverá a jugar en la Liga MX después de su paso por el fútbol de Bélgica. El atacante mexicano se convirtió en nuevo jugador del Puebla, que anunció su incorporación procedente del Cercle Brugge de la primera división belga, en los últimos minutos del cierre del mercado de fichajes.

La Franja informó a través de un comunicado que el extremo ya forma parte de su plantilla y se pondrá a disposición del técnico Gerardo Espinoza para afrontar el torneo. Con este movimiento, Jurado retoma su carrera en México después de una etapa en Europa que comenzó en 2025.

El futbolista de 21 años nació en la Ciudad de México y comenzó su formación en las fuerzas básicas del Necaxa. Con el conjunto de Aguascalientes debutó en la Primera División en 2021 y permaneció en la institución hasta el Clausura 2025.

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Después de esa etapa, Jurado dio el salto al fútbol europeo para incorporarse al Cercle Brugge. Durante la temporada 2025/26 tuvo participación en distintas competencias, aunque no logró establecerse como titular habitual del equipo.

Su registro con el conjunto belga incluyó un gol en la Croky Cup, además de apariciones en la liga y en los playoffs por el descenso. Tras concluir su primera experiencia en Europa, el mexicano regresa ahora al campeonato que marcó el inicio de su carrera profesional.

🇲🇽 México, país donde:

La tarea se hace la noche anterior.

La maleta se hace antes de salir.

El trámite se hace cuando ya urge.

Y los fichajes… en el último minuto. 😂



Potencia por la banda izquierda y sangre joven 💥 Bienvenido a La Franja, Heriberto Jurado 👊🏻… pic.twitter.com/lXt1ExnYLc — Club Puebla🎽 (@ClubPueblaMX) September 12, 2026

El Puebla destacó también el recorrido de Jurado con la Selección Nacional. El nuevo futbolista de La Franja ha formado parte de distintos procesos desde categorías menores y llegó hasta el representativo sub 20, con el que participó en el clasificatorio mundialista.

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La llegada al Puebla representa una nueva etapa para el atacante, quien buscará recuperar continuidad dentro de la Liga MX después de su experiencia con el Cercle Brugge. El club poblano contará con una alternativa más para su ataque de cara a los siguientes compromisos del torneo.

Con su incorporación, Heriberto Jurado regresa al fútbol mexicano para continuar su carrera profesional, ahora como parte del proyecto encabezado por Gerardo Espinoza en el Puebla.

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