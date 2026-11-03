Gran Premio de Sao Paulo 2026 F1 en vivo: horario y dónde ver a Checo Pérez en las prácticas, clasificación y carrera

La Fórmula 1 llega a Interlagos con Antonelli campeón, Mercedes cerca del título y una intensa batalla por el subcampeonato

Gran Premio de Brasil, en vivo online | Claro Sports

La Fórmula 1 llega a Brasil para disputar la vigésima fecha de la temporada 2026, del 6 al 8 de noviembre, en el mítico Autódromo José Carlos Pace, mejor conocido como Interlagos. El circuito de Sao Paulo recibirá a los pilotos en uno de los escenarios más emblemáticos del calendario, cuando solamente restan cuatro Grandes Premios para concluir el campeonato.

Kimi Antonelli llega a Sudamérica tras asegurar su primer campeonato mundial, con 20 años y 68 días. El italiano amarró la corona con un tercer lugar en el Autódromo Hermanos Rodríguez y ahora buscará ampliar su cosecha de triunfos en una carrera que también podría darle a Mercedes el título de Constructores.

Mientras tanto, Sergio Pérez afrontará otro desafío con Cadillac, que continúa trabajando para superar los problemas técnicos y operativos de su primera campaña. El mexicano viene de finalizar decimoséptimo en casa, donde una falla durante su parada en pits y una penalización frenaron su remontada.

¿A qué hora son las Prácticas Libres del GP de Sao Paulo 2026 de la Fórmula 1?

La actividad en Interlagos comenzará el viernes 6 de noviembre, con dos sesiones de entrenamientos que permitirán a las escuderías evaluar sus configuraciones y el comportamiento de los neumáticos. La tercera práctica se disputará el sábado, antes de que los equipos definan sus estrategias para la clasificación.

Práctica Libre 1: viernes 6 de noviembre, de 09:30 a 10:30 horas.

Práctica Libre 2: viernes 6 de noviembre, de 13:00 a 14:00 horas.

Práctica Libre 3: sábado 7 de noviembre, de 08:30 a 09:30 horas.

Estas sesiones serán importantes para Cadillac, que llega después de un complicado Gran Premio de México. Valtteri Bottas abandonó la carrera por una falla en la suspensión delantera izquierda que provocó un fuerte accidente y una bandera roja. El equipo estadounidense buscará recopilar información y mejorar la fiabilidad de sus monoplazas para afrontar las últimas citas del año.

¿A qué hora es la clasificación para el GP de Sao Paulo 2026 de la Fórmula 1?

La clasificación del Gran Premio de Sao Paulo se celebrará el sábado 7 de noviembre, de 12:00 a 13:00 horas, tiempo del centro de México. Los pilotos competirán por las mejores posiciones de salida en un circuito de 4.309 kilómetros, donde el tráfico, las diferencias de ritmo y las condiciones meteorológicas pueden influir en el resultado de cada sesión.

MÁS INFORMACIÓN: Checo Pérez revela la falla de Cadillac que frenó su remontada en el GP de México 2026

La pelea por la pole position también tendrá consecuencias en una de las disputas más cerradas de la temporada: el subcampeonato de pilotos. Max Verstappen ocupa la segunda posición del Mundial, pero Lewis Hamilton se encuentra a solamente dos puntos del neerlandés, mientras George Russell está a 11 unidades y Charles Leclerc a 16. Con cuatro aspirantes separados por un margen tan reducido, cada posición puede modificar el orden de la clasificación.

¿Cuándo y a qué hora es la carrera del GP de Sao Paulo 2026?

El Gran Premio de Sao Paulo se disputará el domingo 8 de noviembre a las 11:00 horas, tiempo del centro de México. Los participantes deberán completar 71 vueltas al Autódromo José Carlos Pace, para una distancia total de poco más de 305 kilómetros.

La carrera podría definir matemáticamente el Campeonato de Constructores. Mercedes llega a Brasil con 630 puntos, seguido por Ferrari con 504, una ventaja de 126 unidades. Para asegurar su primer título de equipos desde 2021, la escudería alemana necesita sumar al menos tres puntos más que su rival italiano durante el fin de semana.

Un triunfo de Antonelli o Russell, acompañado de un cuarto lugar o una posición superior de su compañero, garantizaría la coronación sin depender de los resultados de la Scuderia. Si el campeonato no queda definido en Interlagos, la disputa continuará en las últimas tres carreras del año.

¿Dónde ver todas las sesiones en vivo del GP de Sao Paulo 2026 de la Fórmula 1: prácticas, clasificación y carrera?

Los aficionados mexicanos podrán seguir las actividades del Gran Premio de Sao Paulo a través de Sky Sports, disponible en los servicios de Sky e Izzi, con las transmisiones de las tres prácticas libres, la clasificación del sábado y la carrera del domingo. También estará disponible la plataforma de streaming F1 TV Pro, que ofrece cobertura de las sesiones del campeonato.

Además, Claro Sports tendrá la cobertura minuto a minuto del fin de semana, con los tiempos, resultados, posiciones y acontecimientos más importantes de las actividades en Interlagos.

Calendario de Fórmula 1 2026: próximas carreras y fechas de la temporada

Después del Gran Premio de México, la Fórmula 1 afronta las últimas cuatro fechas de su calendario. La gira por América continuará en Sao Paulo y Las Vegas, antes de trasladarse a Medio Oriente para disputar las pruebas de Qatar y Abu Dhabi, donde concluirá oficialmente la temporada el 6 de diciembre.

6 al 8 de noviembre: Gran Premio de Sao Paulo | Brasil.

19 al 21 de noviembre: Gran Premio de Las Vegas | Estados Unidos.

27 al 29 de noviembre: Gran Premio de Qatar | Lusail.

4 al 6 de diciembre: Gran Premio de Abu Dhabi | Yas Marina.

Con el Campeonato de Pilotos decidido, el cierre de la campaña mantiene varios objetivos pendientes. Ferrari intentará prolongar la definición de Constructores, mientras que Red Bull y McLaren también buscarán sumar puntos para mejorar su posición final. Al mismo tiempo, las escuderías de la parte baja de la clasificación tendrán cuatro oportunidades más para cerrar el año con mejores resultados y avanzar en el desarrollo de sus proyectos de cara a 2027.