Hormiga González en vivo: horario y dónde ver el Asteras Tripolis vs Olympiacos de la jornada 2 de la Liga de Grecia 2026

El delantero mexicano viajó con Olympiacos y podría sumar sus primeros minutos en Europa ante un Asteras que busca reaccionar en casa

Asteras Tripolis vs Olympiacos, en vivo por Claro Sports

Olympiacos visita este domingo al Asteras Trípolis por la jornada 2 de la Super League de Grecia 2026-27, después de comenzar la campaña con un triunfo de 1-0 sobre Atromitos. El equipo de José Luis Mendilibar necesitó 82 minutos para romper el empate en su estreno, cuando David Carmo marcó el único gol de un partido en el que el portero Lefteris Choutesiotis sostuvo al rival con ocho atajadas e incluso detuvo un penal.

El encuentro podría significar además el debut europeo de Armando González. El delantero mexicano, anunciado oficialmente por El Pireo el pasado 22 de agosto, ya entrenó con el primer equipo y viajó a Trípoli para el encuentro. La Hormiga llega a Grecia con altas expectativas, después de ser campeón de goleo del Apertura 2025 con 12 anotaciones y de registrar 24 goles entre en al campaña completa, aunque su presencia en el campo dependerá de la decisión de Mendilibar.

Asteras Trípolis, por su parte, llega obligado a reaccionar después de comenzar la temporada con derrota y buscará sus primeros puntos frente a un rival al que apenas ha podido vencer cuatro veces desde 2007. El conjunto rojiblanco ganó los últimos tres enfrentamientos entre ambos: 2-0 y 3-0 en la Super Liga 2025-26 y 2-1 en la Kypello Elladas.

MÁS INFORMACIÓN: Todos los partidos de la Hormiga González con Olympiacos: calendario de la Super Liga de Grecia 2026-2027

¿Cuándo y a qué hora juega Armando “Hormiga” González en la jornada 2 de la Liga de Grecia 2026?

El partido entre Asteras Tripolis y Olympiacos se disputará este domingo 30 de agosto a las 12:00 horas, tiempo del centro de México, en el estadio Theodoros Kolokotronis. El encuentro podrá seguirse en vivo a través de Claro Sports.

La atención estará puesta en Armando González, quien podría recibir sus primeros minutos desde que dejó Chivas para iniciar su aventura en Europa. Olympiacos llega con tres puntos después de vencer 1-0 al Atromitos en la primera fecha, partido que la Hormiga observó desde las tribunas tras haber sido anunciado como nuevo jugador del club.

¿Quién transmite en vivo el partido del Olympiacos y dónde ver a Hormiga González en la Liga de Grecia?

Claro Sports transmitirá en vivo el encuentro entre Asteras Tripolis y Olympiacos, como parte del acuerdo para llevar los partidos del conjunto rojiblanco, como local y visitante, en la Superliga y la Copa de Grecia a 17 países de Latinoamérica.

Los aficionados podrán seguir el partido a través de clarosports.com, el canal oficial de Claro Sports en YouTube, la aplicación móvil, Claro Video y los canales de Prime Video. En México, la señal también estará disponible mediante Totalplay y Dish.

Antecedentes del Asteras Tripolis vs Olympiacos en la Liga de Grecia

Olympiacos cuenta con una ventaja importante en el historial frente al Asteras Tripolis. Desde 2007, el conjunto de El Pireo suma 36 victorias, 10 empates y únicamente cuatro derrotas ante su rival de este domingo. La última caída de los rojiblancos se produjo en octubre de 2024, cuando Asteras se impuso por la mínima en la jornada 9. Esa misma temporada empataron 1-1 en el duelo de vuelta disputado en casa del Pireo.

Sin embargo, el cuadro albirrojo retomó el dominio durante la campaña pasada. En liga ganó 2-0 como local y 3-0 como visitante, además de imponerse 2-1 en la fase de grupos de la Kypello Elladas, para llegar al nuevo enfrentamiento con tres victorias consecutivas.

Últimos enfrentamientos:

Asteras Tripolis 0-3 Olympiacos | Superliga de Grecia 25/26 | Jornada 17

Asteras Tripolis 1-2 Olympiacos | Kypello Elladas 25/26 | Fase de grupos

Olympiacos 2-0 Asteras Tripolis | Superliga de Grecia 25/26 | Jornada 1

Olympiacos 1-1 Asteras Tripolis | Superliga de Grecia 24/25 | Jornada 22

Asteras Tripolis 1-0 Olympiacos | Superliga de Grecia 24/25 | Jornada 9

¿Quién es el favorito para ganar la jornada 2 de la Liga de Grecia? Pronóstico y momios

Olympiacos parte como amplio favorito para llevarse los tres puntos en su visita al Asteras Tripolis. De acuerdo con los momios de Caliente.mx, el triunfo del conjunto de El Pireo paga -304, mientras que la victoria del Asteras se encuentra en +830 y el empate aparece con una cuota de +340.

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