Nairo Quintana descarta mover su fecha de retiro: “No vale la pena y no tiene sentido, pero…”

El ciclista colombiano se refirió a la información de una posible carrera en 2027, aunque abrió la puerta a otra posibilidad.

Nairo Quintana | Gongora / NurPhoto / NurPhoto via AFP.

Durante el viernes, hubo un información rondando que alcanzó a generar gran expectativa. Se mencionó la posibilidad de que Nairo Quintana alargara un poco más su carrera hasta inicio de 2027 para estar en un eventual Tour Colombia 2.1, que todavía no se confirma desde su organización. Esa opción cobraba sentido al ver que el boyacense fue descartado por su equipo para estar en la Vuelta a España que está en curso.

Pues el tema ha acabado con una negativa bien clara. En diálogo con Caracol Sports, el mismo pedalista cafetero descartó que vaya a extender su participación en carreras profesionales más allá de diciembre de 2026, aunque abrió al puerta a estar desde un rol distinto al del pedaleo. Además, se refirió a diversos temas de actualidad del ciclismo de élite.

Sentimiento por no estar en la Vuelta a España

“Un guerrero, un gladiador. Uno está tranquilo en casa, viendo a los demás competir. He hecho un recuento de mi carrera deportiva y llega el momento de los jóvenes cuando yo le pongo punto final. Estaba en muy buena condición, pero así es la vida. Estoy bien física y psicológicamente. El siguiente objetivo es el Mundial“.

¿Otras carreras?

“Con el equipo no hemos programado nada. Solamente estoy enfocado en el Mundial y estoy esperando a ver si me programan otra carrera. Estaría Lombardía, pero es el mismo día de mi Gran Fondo. Para ese evento, hay bastantes inscritos y estamos por cerrar inscripciones. He recibido buen apoyo desde la Alcaldía de Cartagena”.

Apuntar el Movistar Team

“El podio es posible. Enric Mas está en la carrera de su vida y tiene un muy buen estado para esta época. Él es uno de los hombres que más podios ha hecho en la Vuelta a España y eso da esperanza. Hace unos años que no está, pero este año creo que retornará. Vi entrenar al equipo y creo que va a ir a mejor“.

Pogacar, en dominio absoluto

“Hemos visto en esta generación ver nacer al hombre más fuerte de la historia del ciclismo. Es con mucha diferencia. La competitividad es alta y la exigencia está en la selección del talento. Muchos se tendrán que conformar con ser segundos o estar entre los 10 primeros. Sin ciclos y periodos del ciclismo. A Pogacar le quedarán tres años muy buenos y veremos quién viene detrás. Del Toro y Seixas podrían ser y esperamos que haya más competencia. Pogacar es increíble, pero su dominio se vuelve monótono y no es tan bueno. Los otros equipos también necesitan brillar para subsistir“.

Lo que echará de menos

“Extrañaré la planificación de los objetivos de competencia. No tener que hacer series, una hora programada para salir ni el cronograma. Estoy acostumbrado a eso tras 17 años haciendo lo mismo. Hay una disciplina y un hábito. Habrá que trasladar eso al mundo empresarial y a lo que me va a empezar a rodear de ahora en adelante. Quiero echar una mano a los jóvenes y haciendo turismo deportivo, dejando huella para que el ciclismo no se apague”.

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Retiro consciente

“No es fácil cambiar el chip. Todavía debo hacer las series para mi última carrera y debo seguir enfocado para terminar este año. Después de eso, tengo proyectos y eso es muy importante como persona. En el caso de otros ciclistas, se quedan quietos y vacíos, difícil para el tema psicológico“.

Analiza el Mundial

“Será un Mundial muy exigente y de ubicación. Habrá clasicómanos potentes para las subidas, sin ser escaladores. Los que vamos a estar intentaremos cohesión de equipo. Veremos quién es el que está en mejores condiciones para ayudarle como equipo a llegar adelante. Buscaremos el podio“.

Cuando ganó la Vuelta a España

“Hace 10 años, gané la camiseta roja de líder en la Vuelta a España y por eso quería estar este año. Es motivo de orgullo, pero no solamente de Nairo, sino de todo un país. Para todos los que estuvieron detrás apoyándome para conseguir mis títulos. Fuimos capaces y supimos perder el miedo para dar el mensaje de que sí se puede. Las nuevas generaciones deben apegarse a eso”.

Descarta mover su fecha de retiro, aunque…

“Normalmente, no. La programación está solamente para este año. De ahí en adelante, creo que los objetivos ya se pierden y uno no lo hace tan bien. Además, incomoda un poco a la gente por no cumplir. Si me invitaran como colaborador, para la dirección o la organización, estaremos dispuestos. No vale la pena y no tiene sentido, así que es mejor dejarles las posibilidades a ciclistas más jóvenes“.

Visión empresarial para el deporte

“Es un trabajo de todos y debemos dar el mensaje de tener un equipo muy importante, con presupuesto y objetivos claros. El problema que siempre hemos tenido es que vivimos limosneando favores y nunca se llega a nada. Esto tiene que conducirse como una empresa. Debería ser una empresa privada que esté ahí y con apoyo del Gobierno. Debemos mantener viva la llama del ciclismo. Tenemos que seguir impulsando esta industria, que activa la economía y atrae turismo. También se arreglan vías y se motivan a los niños de las regiones. Froome, Contador, ‘Purito’ Rodríguez, Rigoberto Urán y Santiago Botero son algunos de los que estarán en mi Gran Fondo. Son muchos ámbitos en los que se puede impulsar a un país“.

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